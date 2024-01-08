ABD'deki başkanlık seçimi Yunanistan'ı korkuttu: Türkiye buna göre hareket edecek

Yunan basını, ABD'deki 2024 başkanlık seçimlerinde muhtemel Trump zaferinin Türkiye-Yunanistan ilişkilerini nasıl etkileyeceğini bir analiz yazısıyla ele aldı.

"Atina ABD seçimlerinden korkmalı mı?" başlıklı analiz yazısında Trump'ın başkan olduğu dönemde ABD'nin Türkiye, Rusya ve AB ilişkilerine dikkat çekildi. Trump'ın Orta Doğu'dan askerleri çekme niyetine vurgu yapıldı.

Trump'ın Yunanistan'a destek veren politikacıları harcayabileceğini, döneminde aldığı kararlarla bunu ortaya koyduğu dile getirildi. Trump'ı güvenilmez biri olarak nitelendiren Yunan basını, "İlke ve değerlere bağlı olmadığını ve müzakerelerin iş anlaşmaları gibi ele alınması gerektiğine inanan aşırı özgüvenli biri olduğunu biliyoruz. Trump döneminde kritik mevkiler doldurulmadı ve bunun sonucunda ABD politikasında boşluklar oluştu. Ayrıca, özellikle Avrupalı ortaklarla işbirliği ve istişarede bulunma konusundaki isteksizlik de ilişkileri gerdi" ifadelerini kullandı.



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Liberal rejimlerin Trump'ın Amerika'sına güvenmesinin zor olduğunun altı çizilen analiz yazısında, "AB-ABD ortaklığında yeni bir tersine dönüş ve ABD'nin Ukrayna politikasında ve aynı zamanda artık güçlenmiş olan NATO'ya yönelik politikasında bir revizyon söz konusu olursa, bunun Yunanistan ve Türkiye üzerindeki etkisi aşikârdır. Aslında, Trump'ın olası yeniden seçilmesinden önce Avrupa'daki aşırı sağcı ve popülist güçler güçlenirse, durum otomatik olarak değişecek ve Atina'yı zor bir duruma sokacaktır" denildi.



Türkiye'nin rolünün Trump'ın gözünde değerlendirilecek bir konu olacağını kaydeden Yunan basını, "Ortadoğu'da istikrarın sağlanması ya da sağlanamaması, İsrail'in konumu, Arap dünyasındaki dinamikler ve Doğu Akdeniz'deki enerji projeleri ABD'nin Yunanistan ve Türkiye ile ilişkilerini kesinlikle etkileyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin muhtemel Trump döneminde F-35 konusunu tekrar gündeme getirmeye çalışacağını ileri süren Yunan basını ABD'de başkan değişiminin Ankara için bir kazanç olacağını kaydetti.

Görevinin son yılında Türkiye-Libya anlaşmasının imzalandığına vurgu yapılan ve Trump'ın ciddi bir potansiyel risk taşıdığından bahsedilen yazıda, "Unutmayalım ki bir sonraki Amerikan başkanı göreve başladığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-Yunan ve Avrupa-Türkiye ilişkilerinin gidişatına dair bir vizyon geliştirmiş olacak ve buna göre hareket edecektir" ifadeleri kullanıldı.