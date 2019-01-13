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'ABD’deki FETÖ okulları beyin yıkıyor'

Amerika’da yayımlanan Forbes dergisine makale yazan Peter Greene son yazısında FETÖ yapılanmasını hakkında açıklamalarda bulundu.

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ABD’deki liselerde 39 yıl boyunca İngilizce öğretmenliği yapan Greene, sözleşmeli okul sisteminin, okulları ticarethaneye dönüştürdüğünü belirtti. Greene, FETÖ’nün ABD’deki sözleşmeli okul ağının bazı Türk vatandaşlarına vize almak amacıyla kullanıldığı ve okullardan diğer kurumlara para aktarıldığı iddialarına dikkat çekti. Greene, sistemin ayrıca tüm dünyadaki yatırımcı ve işletmecilere, ABD’nin eğitim sisteminde söz sahibi olma hakkı tanıdığını vurgulayarak “Bunun en bariz örneği, sözde FETÖ sözleşmeli okul zincirleri olarak anılan okullar. Bu zincir, büyük miktarda Türk vatandaşına, öğretmenlik amacıyla ABD’ye gelmeleri için H-1B çalışma vizesi verilmesi amacıyla kullanıldı” değerlendirmesinde bulundu. 

PARA AKITIYORLAR 

Greene, FETÖ’nün sözleşmeli okullarında gizli kapaklı işlerin de döndüğüne dair iddialara işaret ederek “Bu okullar, FETÖ ile bağlantılı inşaat firmaları gibi gruplara para akıtmakla da suçlanıyor. Bazı muhafazakâr kesimden eleştirmenler FETÖ okullarının beyin yıkama merkezleri olarak kullanıldığından endişe ederken, bazıları da okulların, ABD’lilerin verdiği vergileri, sürgündeki bir hükümeti fonlamak için kullandığını düşünüyor” şeklinde konuştu. 

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