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Politika

ABD'den Kuzey Kore birliklerinin Kursk'ta çatıştığı iddiaları hakkında açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde çatışmalarını 'doğrulayamayacağını' açıkladı.

AA5 Kasım 2024 Salı 11:43 - Güncelleme:
ABD'den Kuzey Kore birliklerinin Kursk'ta çatıştığı iddiaları hakkında açıklama
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Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kursk'ta şu anda en az 10 bin Kuzey Kore askeri olduğuna inanıyoruz. Kuzey Kore'nin sahadaki varlığını değerlendirmeye devam ettikçe bu sayıların Rusya'daki toplam Kuzey Kore askeri sayısı açısından biraz artabileceğini kabul ediyoruz." dedi.

Ryder, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde ilk çatışmalarına girdiklerine dair haberlere atıfta bulunarak, "Bunları araştırıyoruz ancak bu haberleri doğrulayamayız." ifadelerini kullandı.

Pentagon'un Rusya'daki Kuzey Kore güçlerinin toplam sayısının 11 bin ile 12 bin civarında olabileceğine inandığını belirten Ryder, Kuzey Kore'nin ilave güç gönderip göndermeyeceği konusunda spekülasyon yapmayacağını kaydetti.

Ryder, bu birliklerin Ukrayna'ya karşı muharebe destek operasyonlarına katılmaları halinde "meşru askeri hedefler" haline geleceklerini söyledi.

Kuzey Kore birliklerinin Rus üniforması ve teçhizatına sahip olup olmadığı sorusuna ise Ryder, "Anladığım kadarıyla tüm bu güçler Rus üniforması ve Rus teçhizatı kullanıyor." yanıtını verdi.

Ryder'ın açıklamaları, Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko'nun, Ukrayna güçlerinin Kursk'ta Kuzey Kore birlikleriyle bilinen ilk çatışmaya girdiğini iddia eden ifadelerinin ardından geldi.

- GÜNEY KORE'DEN KUZEY'İN ASKERLERİNİN ÖNEMLİ BİR KISMININ CEPHE BÖLGELERİNE GÖNDERİLDİĞİ VURGUSU

Öte yandan, Güney Kore Savunma Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Rusya'da konuşlandırılan yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin "önemli" bir kısmının cephe bölgelerine gönderildiği belirtildi.

- KUZEY KORE'NİN DAHLİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın, Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını iddia etmişti.

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