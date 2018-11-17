ABD’den siyasi kararlılık bekliyoruz  

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Muğla’da STK temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, ABD’nin terörist başı Fetullah Gülen’i iadesi konusunda açıklamalarda bulundu. ABD’nin terörist başı Fetullah Gülen’in iadesine yönelik arayış içinde olduğu yönündeki soruyu cevaplandıran Kurtulmuş, “Maalesef ABD ile aramızdaki en temel problemlerden birisi budur. İki ana problemimiz var diğer konular dışında. Bunlar Türkiye için olmazsa olmazdır. Birisi PYD ve YPG’ye verilen politik ve askeri destekler. Bir diğeri ise Türkiye’ye karşı suç işlemiş, 251 vatandaşımızı şehit etmiş, binlerce insanımızın gazi olmasına vesile olmuş bir darbenin emrini veren, darbenin esas planlayıcısı olan terörist başının halen Amerika’da ikamet ediyor olmasıdır” dedi.

EMPATİ YAPINIZ

Kurtulmuş, “Biz yaptığımız resmi görüşmelerin hepsinde şunu söyledik. Kendinizi bizim yerimize koyun. Empati yapın. Sizde Amerika Birleşik Devletleri’ni yıkmaya çalışan, varsayalım ki Pentagon’u Beyaz Saray’ı bombalayan bir terör örgütünün liderini İstanbul’da Bebek’te biri villada, bir yalıda ağırlasak ne hissederseniz bizim milletimiz de bunu hissediyor. Bu tarif edilemez bir ihanettir, böyle bir ihaneti yapan adamı orada tutmak da ilişkilerimizi zedeleyen bir husustur. Şimdiye kadar delil istediler, istenilenden çok fazla deliler verdik. Mahkemelerdeki kayıtlar, delil istedikten sonra mahkemelerde yeni itiraflar yeni dosyalar olarak kendilerine verildi. Dolayısıyla Amerikalıların hiçbir mazereti kalmamıştır” ifadesini kullandı.

SÜRECİ BEKLİYORUZ

Bu işi nasıl yaparlar bunu bilmiyoruz diyen Kurtulmuş, “Amerikan yargısına müdahale etmek istemiyoruz ama Amerikalılardan görmek istediğimiz siyasi kararlılıktır. Türkiye ile işbirliği bakımından FETÖ’yü iade etme konusunda siyasi kararlılığı göstermeleri lazım. Ama mahkeme nasıl devem eder, o ayrı bir şey. O mahkemenin bileceği, ona bir şey demiyoruz. Delil istiyorlarsa buyursunlar deliller. Herhangi bir mahkemenin vereceği kararın altyapısı olacak deliler var. Bu süreci bekliyoruz. İlişkilerin tam manası ile onarılması için aramızdaki önemli bir meselenin onarılması FETÖ’nün iadesi olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.