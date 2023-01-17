İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2023 Salı / 25 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,809
  • EURO
    20,277
  • ALTIN
    1152.16
  • BIST100
    5315.03
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı hakkında yeni açıklama
Politika

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı hakkında yeni açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Kongrede Türkiye'ye F-16 satışına yönelik itirazlara ilişkin, 'Bu Kongrenin karar vereceği bir şey. Buradan onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır.' dedi.

AA17 Ocak 2023 Salı 23:34 - Güncelleme:
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı hakkında yeni açıklama
ABONE OL

Sözcü Ryder, günlük basın toplantısında, Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına ilişkin karara yönelik soruları cevapladı.

Kararın ön inceleme için Kongreye gönderilmesi ve bu olası satışın iki ülke askeri ilişkilerinde ne ölçüde önemli olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Ryder, kararın değerlendirme için Kongrenin önünde olduğunu dile getirdi.

Ryder, "Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiye gelince, her zaman Türkiye'nin önemli bir ortak ve müttefik olduğunu söyledik. Dolayısıyla Türkiye'nin liderleri ile bu ilişkiyi güçlendirmek ve karşılıklı savunma ihtiyaçlarımızın dikkate alındığından emin olmak için yakın çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması ile Yunanistan'a F-35 uçaklarını satma planının ilişkili olup olmadığı sorusu üzerine Ryder, bu konuların birbirinden bağımsız olduğunu ve ABD'nin iki ülke ile de ilişkileri bulunduğunu kaydetti.

Ryder, Kongrede bazı üyelerin Türkiye'ye F-16 satışına itiraz ettiği hatırlatılarak bu konuda Pentagon'un kongreye tavsiyede bulunup bulunmadığı sorusuna, "Bu Kongrenin karar vereceği bir şey. Buradan onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır." karşılığını verdi.

- ABD Ukrayna askerlerine Patriot eğitimleri vermeye başladı

Tuğgeneral Ryder, ABD ordusunun Oklahoma eyaletindeki Fort Sill üssünde Ukrayna askerlerine Patriot hava savunma sistemleri için eğitim vermeye başladığını duyurdu.

Ryder, eğitimin birkaç ay süreceğini ve üsse 90 ile 100 arasında Ukrayna askeri geldiği bilgisini paylaştı.

  • F-16
  • Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.