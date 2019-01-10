ABD’nin eğitmek istediği teröristler ‘aptal’ çıktı

On gün önce yayınlanan ‘Siyasi Risk İzlekleri Geçici Raporlama-PKK’ başlıklı raporda, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının temelinde ‘Bölücü terör örgütünün, verilen eğitim ve silahları, kendi başına kullanma yeteneğine ulaşamaması’ olduğu tespiti yapıldı.

CENTCOM İTİRAF ETTİ

Raporda ABD Başkanı Trump’ın, TSK’nın Fırat’ın doğusuna girdiğinde PYD-YPG/PKK’nın Amerikan askerleri olmadan ayakta kalamayacağını gördüğü, teröristler ile birlikte Türk askeriyle karşı karşıya gelmemek için çekilme kararı aldığı ifade edildi ve “Çözüm olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) projeden vazgeçti” denildi. Rapordaki şu ifadeler ise dikkat çekti: CENTCOM şunu açıklıkla görmüştür; Binlerce TIR ve uçakla silah, teçhizat getirmiş, PYD-YPG/PKK’ya vermiş ve fakat bu silah, teçhizat hatta araçları kullanma yeteneği kazandıramamıştır. Verdiği eğitime rağmen kazandıramamıştır. Daha önemlisi, kazandıramayacaktır. PYD-YPG/PKK mensuplarını eğitip donatırken, nitelikli asker haline dönüştürmek mümkün olmamıştır. CENTCOM’un PKK/YPG’yi, nitelikli-teknik askerî sınıflara dayalı düzenli ordu formatına yükseltmesi imkânsızdır.

EĞİTİMİ DOĞRULADI

4 Nisan 2018’de ise geçtiğimiz günlerde görevinden alınan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Suriye ve Irak’ta yaklaşık 5 bin Amerikan askerinin bulunduğunu açıkladı. 8 Aralık 2018’de de ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye’de 8 bin bölücü terör örgütü PKK’lıyı eğittiklerini doğruladı.