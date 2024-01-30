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Politika

Abla-kardeş düşman oldu: Demokrasi neferliği, işin ucu kendilerine dokunana kadarmış

Genel seçim döneminde ittifak kuran ve kameralara yapmacık görüntüler vererek gündemden düşmeyen muhalefet, şimdi ise aralarında yaşanan kavgalarla adından bir hayli söz ettiriyor. Seçim döneminde demokrasi naraları atan CHP, eski ortağı İYİ Parti'nin yerel seçim için hazırlattığı reklam afişlerine elinde bulundurduğu büyükşehir belediyelerinde yayınlanmasına izin vermedi.

30 Ocak 2024 Salı 23:43 - Güncelleme:
Abla-kardeş düşman oldu: Demokrasi neferliği, işin ucu kendilerine dokunana kadarmış
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Genel seçimler öncesi abla-kardeş görüntüsü vermeye çalışan ve yaşanan hezimet sonrası birbirlerine düşen Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim yerel seçimlerde de kendisini hissettirmeye devam ediyor.

İYİ Parti'nin seçim kampanyası için hazırladığı afişlerin billboard şirketiyle anlaşma yapmalarına rağmen CHP yönetimindeki İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerince asılmadığını iddia edildi.

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE TEPKİ: ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN

Konu hakkında İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kampanyamızın içeriğini görenler, büyük bir telaş içerisinde engel olmak istemiş. Ancak bunu yapanlar bir şeyi unutmuşlar. Bizim hangi şartlarda kurulan bir parti olduğumuzu unutmuşlar. İYİ Parti olarak biz 6 yıldır birçok engele, birçok sansüre ve birçok korku duvarına karşı mücadele ettik. Ama bu sefer ne öğrendik biliyor musunuz? Demokrasi neferliği, işin ucu kendilerine dokunana kadarmış. Nezaket timsalliği, köprüyü geçinceye kadarmış. Elinizden geleni ardınıza koymayın."

24 TV'de Kahraman Poyrazoğlu'nun sunduğu 'Türkiye Gündemi' de konu masaya yatırıldı.

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