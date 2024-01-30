Genel seçimler öncesi abla-kardeş görüntüsü vermeye çalışan ve yaşanan hezimet sonrası birbirlerine düşen Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim yerel seçimlerde de kendisini hissettirmeye devam ediyor.

İYİ Parti'nin seçim kampanyası için hazırladığı afişlerin billboard şirketiyle anlaşma yapmalarına rağmen CHP yönetimindeki İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerince asılmadığını iddia edildi.

Konu hakkında İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kampanyamızın içeriğini görenler, büyük bir telaş içerisinde engel olmak istemiş. Ancak bunu yapanlar bir şeyi unutmuşlar. Bizim hangi şartlarda kurulan bir parti olduğumuzu unutmuşlar. İYİ Parti olarak biz 6 yıldır birçok engele, birçok sansüre ve birçok korku duvarına karşı mücadele ettik. Ama bu sefer ne öğrendik biliyor musunuz? Demokrasi neferliği, işin ucu kendilerine dokunana kadarmış. Nezaket timsalliği, köprüyü geçinceye kadarmış. Elinizden geleni ardınıza koymayın."