'Aç kalırız yine boyun eğmeyiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan yaptığı Suriye’ye yönelik tehdit içerikli açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtladı. ‘Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. Ve kanallarımız açık’ diyen Çavuşoğlu, “Sayın Trump, Başkanımızı arayarak Suriye’den çekilmek istediklerini ve bunu Türkiye ile koordine etmek istediklerini söyledi. Biz de muhataplarımızla görüştük. Daha iki gün önce Pompeo ile de telefonda görüştük” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN FİKRİ

Çavuşoğlu, ikili toplantılarda ABD’nin çekilmesini tüm detaylarıyla nasıl koordine edilebileceğinin görüşüldüğünü vurgulayarak, Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometrelik bir güvenli bölge fikrinin ABD değil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: “Bu, Başkanımızın sadece ABD değil, tüm Avrupalılara teklifidir. Ruslar da dahil. Suriye ile ilgilenen herkesle yaptığımız görüşmelerde biz bunu gündeme getirdik. Obama yönetimi bunu gerçekçi bulmuyordu. ‘Havadan burayı korumak mümkün olmaz, nasıl olacak’ gibi bahanelerle bu fikrimizi desteklemediler. Şimdi Türkiye’nin kararlılığını gördükten sonra bu fikri ortaya attılar. Biz bu fikre karşı değiliz. Suriye’yi bölmek isteyen bir terör örgütü var. Bu terör örgüt bize tehdit oluşturuyor. Biz bu terör örgütünü hedef alıyoruz.” Çavuşoğlu, “Türkiye’de PKK ile Kürtleri bir tutarsak, Irak’ta terör örgütleriyle Kürtleri, İran’da PJAK ile Kürtleri bir tutarsak, Suriye’de YPG; PKK, SDF, kimse SDF diyerek bizi kandırmaya kalkmasın, aynı şeydir, bir tutmak doğru değildir. Bunu ABD’li Avrupalı muhataplarımıza anlatıyoruz. Ama şu bir gerçek ki Avrupalı dostlarımız ve ABD bu gerçeği bizden çok daha iyi biliyorlar. Şimdi Trump’ın içinde bulunduğu durum zordur. Görüyoruz. Üzerinde ciddi bir baskı var. Kendisi çekilme kararı aldı ve özellikle güvenlikle ilgili birimleri de çekilmemesi için sürekli baskı yapıyor” dedi.

TEHDİTTEN KORKMAYIZ

Çavuşoğlu, “Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı defalarca söyledik. Türkiye zorlukları bertaraf etmek için ne gerekiyorsa yapar. Bir tarafta ekonomik zorluklar diğer tarafta terör tehdidi. ‘İkisinden birini seç.’ derlerse bize, bu millet de der ki, ‘Ben aç kalırım, ama geçmişte olduğu olduğu gibi, tehdidi yok etmek için millet, devlet ve hükümetimiz olarak biz ne gerekiyorsa onu yaparız.”

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