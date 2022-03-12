İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2022 Cumartesi / 9 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7786
  • EURO
    16,1808
  • ALTIN
    941.331
  • BIST100
    2053.85
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Adalet Bakanı Bozdağ: Rusya ve Ukrayna'nın güvendiği tek ülke Türkiye'dir
Politika

Adalet Bakanı Bozdağ: Rusya ve Ukrayna'nın güvendiği tek ülke Türkiye'dir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna'nın güvendiği tek ülke olduğunu bildirdi.

AA12 Mart 2022 Cumartesi 13:25 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 13:26
ABONE OL

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya verilen sözleri NATO'nun tutmadığını, AB'nin yerine getirmediğini, ABD'nin unuttuğunu belirtti. Her tür desteği vadedenlerin, vaatlerinden bir bir döndüklerini, yerine getirme yerine bol bol nasihatle yetindiklerini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti: "Ukrayna'ya verdiği sözü tek tutan ülke Türkiye. Antalya'da düzenlenen uluslararası forum ile çözüm arayan ülke: Türkiye. İlk Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren ülke: Türkiye. Rusya ve Ukrayna'nın talebi üzerine toplantıya katılan tek ülke: Türkiye. Rusya'nın ve Ukrayna'nın güvendiği tek ülke: Türkiye. Türkiye, uluslararası ihtilaflarda hakça tutum alan dış politikasıyla bugün, her ülkenin sözüne itibar ettiği güvenilir bir ülke haline gelmiştir. Türkiye'ye güvenenler hiç kaybetmedi. Bundan sonra da Türkiye'ye güvenenler hiç kaybetmeyecektir."

  • adalet bakanı bekir bozdağ
  • ukrayna-rusya
  • türkiye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.