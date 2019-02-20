Adalet Bakanı Gül: FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam edecek

Gül, FETÖ ile mücadele ve örgüt üyelerinin yargılanmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaşam hakkına saldırıda bulunan, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, bekasını tehdit eden, darbe girişiminde bulunan örgüte karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğine işaret eden Gül, Türk yargısının da bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

FETÖ'yle mücadele konusunda özveriyle çalışan yargı mensuplarını kutlayan Gül, FETÖ'nün kripto bir örgüt olduğunu vurguladı.

"Mücadeleyi yaptık. Tüm isimler bunlardı, yargılamalar devam ediyor, başka isim çıkmayacak" yaklaşımının, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmaya neden olacağını dile getiren Gül, bunun başarıya ulaşmayı da engelleyeceğine dikkati çekti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şöyle devam etti:

"Piramidin tepesine, FETÖ'nün yönetici, mahrem, kripto unsurlarına yönelik önemli operasyonlar, soruşturmalar, kovuşturmalar devam ediyor. Elbette bunun devamı da gelecektir. Bu konuda 'tüm mücadeleyi tamamladık' şeklinde bir duyguya, rehavete kapılamayız. Yargıda, mülki idarede, askeriyede nerede olursa olsun, örgütün tüm kripto, mahrem unsurlarıyla mücadele hukuk çerçevesinde devam edecektir."

Örgütün üst yöneticilerine yönelik yargılamaların da sürdüğünü ifade eden Gül, millet adına yargılama yapan yargı mensuplarının çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

- "ÖRGÜTÜN SAVUNMA TAKTİĞİNİN PARÇASI"

Gül, masumla suçlunun ayırt edilerek yargılama yapılması konusunda da titizlik gösterildiğinin, FETÖ'yle kararlı mücadelenin sonuna kadar süreceğinin altını çizdi.

Darbe girişimine katılan örgüt mensuplarının delillere rağmen inkarda bulunduğu ifadelerinin hatırlatılması üzerine Gül, şunları kaydetti:

"Bunun da üst aklın, örgütün özellikle savunma taktiğinin parçası olduğu açık. Talimat doğrultusunda, örgüt mantığı içerisinde yapıyorlar. Yargılamayı Türk yargısı, hakimlerimiz yapıyor. Dosyadaki, deliller, ispatlar değerlendirilerek yargılamalar yapılmakta. Bu konuda ne kadar inkar ederlerse etsinler, delilden sanığa giden bir hukuk sistemimiz var. Deliller değerlendirilerek, ülkemizde demokrasiyi, hukuku ortadan kaldırmak isteyen, 251 vatandaşımızı şehit eden hainlerle, hukuk çerçevesinde, kaldırmaya çalıştıkları Anayasaya, hukuka uygun şekilde yargılamalar gerçekleştirilmektedir. Hak eden, hak ettiği cezayı almaktadır. Bizim beklediğimiz, milletimiz adına Ömer Halisdemir'lerin, Erol Olçok'ların, 251 şehidimizin, polisimizin, askerimizin, vatandaşımızın kanına kasteden bu hainlerden hesabın sorulmasıdır. Elbette, kuruyla yaşın ayırt edilmesi, adaletin tecelli etmesi gerekiyor. Yargı da bunu yapmaktadır, yargıya güveniyoruz. Bu mücadelenin milletimiz adına takipçisi olacağız."