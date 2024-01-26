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Politika

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı sonrası Türkiye'den peş peşe açıklama

Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar sonrası Türkiye'den birçok siyasi peş peşe açıklamada bulundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir.' dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, 'İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir.' değerlendirmesinde bulundu.

26 Ocak 2024 Cuma 16:19 - Güncelleme:
Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı sonrası Türkiye'den peş peşe açıklama
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Türkiye'den birçok siyasi Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail hakkında verdiği karar sonrası açıklamada bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanının İsrail hakkındaki kararını değerlendirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir.

Şimdi, acilen tüm dünya Gazze'de yaşanan katliamları durdurmalı, insani yardımları bir an önce Gazze'ye ulaştırmalı ve uluslararası hukuk, bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir.

Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyetine, davayı yerinde takip eden Milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum."

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN ULUSLARARASI ADALET DİVANININ İSRAİL KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e dava açıldığını, Uluslararası Adalet Divanının davada ihtiyati tedbir kararı verdiğini anımsattı.

Divanın ihtiyati tedbir kararı vermesinin Filistin'de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumlu olduğunu kaydeden Tunç, şunları kaydetti:

"İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir. 7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir."

  • adalet divanı
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  • Gazze katliamları
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