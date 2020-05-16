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Politika

Kaymakama ve Vefa grubuna yardım dağıtırken saldırmıştı! CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

DHA16 Mayıs 2020 Cumartesi 23:26 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 23:32
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Adana'da, Vefa Sosyal Destek ekibi, Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla yardım dağıtırken saldırıya uğradı. Saldırganlardan birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu ortaya çıktı.

Adana Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün katılımıyla kaymakamlığın önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 saldırgan sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Kaymakam ve koruma polisinin uyarılarına rağmen şüpheli şahıslar hakarete devam edip koruma polisine yumrukla saldırdı. Saldırganlar gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu belirlendi. Dün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü savcılık tarafından sorgulandıktan sonra, Eren Yıldırım ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Adana'da, Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine ve Kaymakama saldıran ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyeye giderek teslim olan Eren Yıldırım'a CHP milletvekilleri eşlik etti.

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