İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5514
  • EURO
    25,4681
  • ALTIN
    1484.03
  • BIST100
    5554
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Adeta istenmeyen adam ilan edildi... Karayalçın: Hiçbir şey olmamış gibi yola devam edemeyiz
Politika

Adeta istenmeyen adam ilan edildi... Karayalçın: Hiçbir şey olmamış gibi yola devam edemeyiz

28 Mayıs seçimlerinde büyük hezimet yaşayan Millet İttifakı ve destekçileri Kılıçdaroğlu'nu adeta istenmeyen kişi ilan etti. Tüm istifa çağrılarına kulaklarını tıkayan Kılıçdaroğlu'na yüklenen eski SHP Genel Başkanı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı görevlerini yürüten Murat Karayalçın 'Hiçbir şey olmamış gibi yola devam edemeyiz.' dedi.

8 Haziran 2023 Perşembe 22:07 - Güncelleme:
Adeta istenmeyen adam ilan edildi... Karayalçın: Hiçbir şey olmamış gibi yola devam edemeyiz
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçimini kaybetmesinin ardından en çok merak edilen istifa edip etmeyeceğiydi.

Ancak Kılıçdaroğlu, 'devam' mesajı verirken Merkez Yürütme Kurulu (MYK) istifasını vermiş ve Kılıçdaroğlu tarafından kabul edilmişti.

Seçimin ardından kurultay sancısı yaşayan CHP'de Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı tasfiye etmesi, parti içi muhalefette itirazlara neden oldu.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Ekrem İmamoğlu'na destek verirken Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu bırakmasını talep ediyor.

BİR DEĞİŞİM ÇAĞRISI DA MURAT KARAYALÇIN'DAN

Bu isimlerden birisi de Eski SHP Genel Başkanı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı görevlerini yürüten Murat Karayalçın oldu.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLA DEVAM EDEMEYİZ"

Halk TV canlı yayınına katılan Murat Karayalçın, tabandan değişim çağrılarını geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

İstinasız herkes CHP'de önümüzdeki belediye seçimleri ve ondan sonra gireceğimiz seçimler için bir değişiklik yapılmasını doğal olarak istiyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi yola devam edemeyiz.

"İSTİFA HİÇ KONUŞULMADI"

Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün yaptığı görüşmeyi de değerlendiren Karayalçın şöyle devam etti:

İstifa konusu hiç konuşulmadı. Ama öyle bir izlenim de edinmedim. Yerel seçimlerde ön seçim yapılması gerektiği söyledim. Aynı kanaatte olduğunu söyledi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.