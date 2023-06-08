CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçimini kaybetmesinin ardından en çok merak edilen istifa edip etmeyeceğiydi.

Ancak Kılıçdaroğlu, 'devam' mesajı verirken Merkez Yürütme Kurulu (MYK) istifasını vermiş ve Kılıçdaroğlu tarafından kabul edilmişti.

Seçimin ardından kurultay sancısı yaşayan CHP'de Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı tasfiye etmesi, parti içi muhalefette itirazlara neden oldu.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Ekrem İmamoğlu'na destek verirken Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu bırakmasını talep ediyor.

BİR DEĞİŞİM ÇAĞRISI DA MURAT KARAYALÇIN'DAN



Bu isimlerden birisi de Eski SHP Genel Başkanı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı görevlerini yürüten Murat Karayalçın oldu.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLA DEVAM EDEMEYİZ"



Halk TV canlı yayınına katılan Murat Karayalçın, tabandan değişim çağrılarını geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

İstinasız herkes CHP'de önümüzdeki belediye seçimleri ve ondan sonra gireceğimiz seçimler için bir değişiklik yapılmasını doğal olarak istiyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi yola devam edemeyiz.

"İSTİFA HİÇ KONUŞULMADI"



Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün yaptığı görüşmeyi de değerlendiren Karayalçın şöyle devam etti:

İstifa konusu hiç konuşulmadı. Ama öyle bir izlenim de edinmedim. Yerel seçimlerde ön seçim yapılması gerektiği söyledim. Aynı kanaatte olduğunu söyledi