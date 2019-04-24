Afganistan’daki Maarif okulları eğitime başladı

TMV Herat Erkek Lisesi’nde düzenlenen açılış törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Afganistan Eğitim Bakanı Mirveyis Belhi, TMV Başkanı Birol Akgün, Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Herat Valisi Abdul Kayyum Rahimi, TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı. Afganistan Eğitim Bakanı Belhi, Afganistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşma gereği FETÖ okullarının tümünün TMV’ye devredilmesi konusunda kararlı olduklarını ifade ederek TMV’nin anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç de Afganistan ile Türkiye arasında uzun bir mesafe olmasına rağmen iki ülke halkının gönüllerinin bir olduğunu söyledi.