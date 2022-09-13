Ahilik Haftası programına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katılım gösterdi

Kentte Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) üyeleri ile vatandaşlar, Mevlana Bulvarı'nda bir araya geldi, Konya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde tarihi Kapu Camisi'ne kadar "Ahi Esnaf Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

"Gençler Tarım ile Buluşuyor" programı için Konya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kapu Camisi önünde düzenlenen törene katıldı.



"Esnaflarımız bu ülkenin asli unsurları, tabir yerindeyse vücudumuzun omurgası; bizi ayakta tutan ve bizim için olmazsa olmaz temel unsurlarımız." diyen Bakan Kirişci, şunları kaydetti:



"Biz genellikle başka medeniyetleri, başka kültürleri en ince detayına kadar bilir ama kendi kültürümüze geldiğimizde oralarda eksik ve noksanlarımız olur. 'Bu tür etkinlikler aslında bu tür eksikliklerimizi gidermek adına önemli bir fırsattır.' diye düşünüyorum. Selçuklu'nun başkentinde bir ahilik yolunda bir araya gelmiş kardeşlerimizin başkanlarını konfederasyon başkanlığı düzeyine taşıma arzuları yerinde ve isabetlidir. Rabb'im hayırlı olanı kendilerine lütuf eylesin, olursa da hayırlı hizmetlerini bütün dünya ve Türkiye'miz inşallah bekliyor olsun."

Konuşmaların ardından Vahit Kirişci, yılın çırağı, kalfası ve ahisine ödüllerini verdi.