Ajan Dündar’a kırmızı bülten 

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, ifadeleri alınamayan sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Dündar ve Tanır hakkında yakalama kararı bulunduğunu hatırlattı ve ifadeleri alınamadığı gerekçesiyle iki şüpheli için kırmızı bülten çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Öte yandan İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi karar duruşmasında, Can Dündar’ın Cumhuriyet gazetesinde 2014’te kaleme aldığı köşe yazıları ve yazı dizisiyle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 10 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.