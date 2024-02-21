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Politika

AK Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

AK Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Afyonkarahisar'da ilçelerden gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 15:56 - Güncelleme:
AK Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
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AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti'den Çay'da Hüseyin Atlı, Başmakçı'da Tuncer Kerpiç, Bolvadin'de Fatih Kayacan, Emirdağ'da Serkan Koyuncu, Şuhut'da İbrahim Eroğlu, Sultandağı'nda Mehmet Aldırmaz, Dazkırı'da Fatih Çiçek, Bayat'ta Halil İbrahim Bodur, İhsaniye'de Emine Gökçe, İscehisar'da Seyhan Kılıçarslan, Sinanpaşa'da Erdal Karaman, Sandıklı'da Adnan Öztaş, Hocalar'da Ali Arslan, Evciler'de Ali Dede Savaş, Çobanlar'da Ali Altuntaş ve Kızılören'de Hüseyin Korkmaz aday gösterildi.

Cumhur İttifakı'ndan Dinar'da Nihat Sarı aday yapıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına Hüseyin Ceylan Uluçay'ın aday gösterildiği daha önce açıklanmıştı.

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