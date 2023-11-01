AK Parti: Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenlemeyi hep beraber getirelim

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- "PKK-YPG/SDG'NİN SÖZDE YAYINLADIĞI HARİTA AÇIKÇA AYAKLARIMIZIN ALTINDADIR"



MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İsrail'in hastane, okul, kilise, cami ayırt etmeden sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını vurguladı.

İsrail'in insanlık suçu işlediğini ifade eden Bülbül, "Yapmış olduğu bu zulümle İsrail abat olmayacak, bizzat akıbeti berbat olacaktır. İsrail tüm dünyanın gözü önünde bir yandan soykırım yaparken diğer yandan bölgede etnik temizlik yapmakta ve orada yaşayan insanları zorunlu göçe tabi tutmaktadır." şeklinde konuştu.

Bülbül, "İsrail'den PKK/PYD'ye uzanması istenen işgal koridorunun Türk milletinin, Türk devletinin kararlılığı ve gücü sayesinde akamete uğradığı" söyledi.

Orta Doğu'da "yeni bir göç dalgası başlatma", "Gazze'deki nüfusu boşaltarak işgal alanını genişletme ve kalıcı hale getirme" gibi hamleler yürütüldüğünü dile getiren Bülbül, şöyle konuştu:

"Harflerle oynayarak bir meşruiyet elde etme çabasında olan terör örgütü PKK/PYD/SDG geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyinde sözde Rojava özerk cumhuriyeti kurduğunu açıklayarak ülkemizi hedef alan sözde bir harita yayınlamıştır. Terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin sözde yayınladığı harita açıkça ayaklarımızın altındadır."

- "HİÇBİR ŞEKİLDE SİVİLLER, ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLEMEZ"



AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İsrail'in saldırılarına karşı dünyanın sessiz kaldığını vurguladı.

İsrail vahşetinin sınır tanımadığını belirten Gül, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombalayarak da savaş suçu işlediğinin altını çizdi.

Gül, İsrail'in soykırım yaptığını dile getirerek, bu saldırılara dünyanın "Dur" demesi gerektiğine işaret etti.

"Biz güçlüyüz, o yüzden haklıyız" anlayışının kabul edilemeyeceğine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Emperyalistler mazlum halkın karşısında mutlaka ve mutlaka yenilmeye mahkumdur. Mazlumlar, zalimlere diz çöktürecektir. Küresel sistem adalet vermekten uzaktır. BM'nin aldığı onlarca karar, İnsan Hakları Evrensel Beyannameleri neden Filistin için işlemiyor. Neden oradaki çocuklar, siviller için işlemiyor? Kimden gelirse gelsin sivillere yönelik her türlü saldırıyı da kınıyoruz. Dinine, kimliğine bakmadan biz bu kınamayı yapıyoruz. Hiçbir şekilde siviller, çocuklar öldürülemez."

Meclis'te kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifinin görüşmelerine devam edileceğini anımsatan Gül, afetlere dirençli şehirler için çalışmaları sürdüreceklerini anlattı.

Gül, teklifin kentsel dönüşümde gerekli adımların atılacağı önemli bir düzenleme olduğunu belirtti.

İmar hukukunu anayasal düzeye çıkarmayı vadettiklerini anımsatan Gül, "Gelin imar hukukunu anayasal düzeye çıkaralım. Anayasaya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenlemeyi hep beraber getirelim. Bunu anayasal bir norm haline getirelim." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacının da ortada olduğuna işaret eden Gül, bunun da yerine getirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Abdulhamit Gül, HEDEP'li Beştaş'ın cezaevinde bir hükümlünün Kürtçe konuşamadığına yönelik açıklamalarını hatırlatarak, Kürtçeyi "bilinmeyen dil" olarak tanımlayan anlayışa, ret, inkar, asimilasyon politikalarına AK Parti'nin son verdiğini kaydetti.