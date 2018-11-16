AK Parti Antalya Milletvekili Aydın: Orman alanlarımızın artışına paralel olarak ağaç sayımız da artmıştır
AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, 'Orman alanlarımızın artışına paralel olarak ağaç sayımız da artmıştır. 1992-2002 yılları arasında 743 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmışken, 2003- 2017 yılları arasında yaklaşık 4,9 milyon hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı.' dedi.
- AA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.
Toplantıda milletvekilleri bütçe üzerinde söz alarak görüş ve önerilerini sundu.
AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın orman alanlarının ve ürünlerinin korunduğuna dikkati çekerek, bunların, toplumun faydasına sunulması için önemli çalışmaların yapıldığını ifade etti.
AK Parti hükümetleri döneminde orman alanlarının arttığını vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
Orman alanlarımızın artışına paralel olarak ağaç sayımız da artmıştır. 1992-2002 yılları arasında 743 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmışken, 2003-2017 yılları arasında yaklaşık 4,9 milyon hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı. Yani önceki 10 yıllık dönemin 6 katı kadar ağaçlandırma çalışması yaptık. 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Hedefimiz 2019 yılı sonuna kadar 4 milyar 500 milyon fidanı toprakla buluşturmak.1992-2002 yılları arasında yılda ortalama 75 milyon fidan üretirken, 2017 yılında 322 milyon fidan ürettik.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.