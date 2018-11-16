AK Parti Antalya Milletvekili Aydın: Orman alanlarımızın artışına paralel olarak ağaç sayımız da artmıştır

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Toplantıda milletvekilleri bütçe üzerinde söz alarak görüş ve önerilerini sundu.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın orman alanlarının ve ürünlerinin korunduğuna dikkati çekerek, bunların, toplumun faydasına sunulması için önemli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

AK Parti hükümetleri döneminde orman alanlarının arttığını vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: