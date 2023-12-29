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Politika

Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından AK Parti'den açıklama

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak kararıyla Süper Kupa maçı ertelenmesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamada bulundu. Çelik, 'Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz' dedi.

29 Aralık 2023 Cuma 23:50 - Güncelleme:
Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından AK Parti'den açıklama
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonunun 100. Yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla, Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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