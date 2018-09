AK Parti bütün bölgelerde seçime girecek

Çelik, “Ak Parti’nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil” dedi. AK Parti’nin Türkiye’nin her yerinde aday çıkaracak şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çelik, “Biz her yerde iddialıyız. AK Parti’nin bir yerde seçime girmemesi mümkün değil. Her siyasi meselede cumhur ittifakı sorgulanmaz. Yerel seçimde nasıl bir ittifak olacak, olmayacak herhangi bir şey yok. Yerel seçimlere var, tartışmalar sürüyor. Soruluyor Başkan Erdoğan ile sayın Bahçeli bir araya gelecek mi, ne zaman olur diye. Her an olabilir. Heyetler görüşecek” dedi.

ÇİÇEK’İN AÇIKLAMALARI

Dursun Çiçek’in açıklamasının son derece vahim bir açıklama olduğunu belirten Çelik, “Türkiye’de vesayetin zihinlerde nasıl dolaştığını gösteren bir açıklama. CHP’den bir yalanlama, kınama gelmemesi de CHP’de bununla ilgili dolaylı bir onama olduğunu gösteriyor. Hukuk dışı, siyaset dışı, ahlak dışı bir tutumdur. Bu zihniyete karşı uyanıklığımızı, mücadelemizi diri tutmalıyız. Meclis’in içindeki bir kişi tarafından gündeme getiriliyor. 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi Türk yargısı açısından bir dönüm noktasıdır” diye konuştu.

BERBEROĞLU’NA TAHLİYE KARARI

Enis Berberoğlu tahliyesiyle ilgili olarak da Çelik, “Yargı kararını verdi ve suçlu buldu. Bu tabloda ortaya çıkan durum budur. Bizim de bunun dışında söyleyeceğimiz bir şey yok. Bundan sonrası da hukuk kuralları içinde seyrine devam edecektir” ifadesini kullandı.

MHP’NİN AF TEKLİFİ

Çelik, “MHP’nin af paketini göreceğiz. TBMM’nin üyesi bir parti bu teklifi getiriyor. Tabii ki değerlendirmelerimiz olacak. Başkanımız bu konuda net konuştu. Devlete ve kişilere karşı işlenen suçlar meselesi ayrı. Bizim buradaki ilkelerimizde bir değişiklik yok. Hiçbir MYK ya da MKYK’da bu konu görüşülmedi. Şu ana kadar af kapsamının içine sokulmak istenen maddeler konusunda aynı düşünmediğimizi söyledik. Pazartesi günü göreceğiz, değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.