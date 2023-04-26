AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 2000'lerin başında toplu iğneyi bile dışarıdan getiren bir ülkeydik

Kars Polis Evi'nde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Buluşmasında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "

Türkiye'nin her tarafında getirdikleri yeni anlayışlar, yaptıkları hizmetler, kazandırdıkları eserlerin ilmek ilmek dokunduğunu ve hizmetlerin sorunsuz devam ettiğini anlatan Özhaseki, "Geçmişte ne kadar hükümet gelmişse ki biz 20 yıldır iktidarız, 80 yıl boyunca da iktidarlar gelmişti, o 80 yıl boyunca yapılan her ne varsa birkaç kat fazlasını yaptık. O kadar çok hizmet edildi, bundan dolayı iftihar ediyoruz, Allah'a şükrediyoruz." diye konuştu.

Özhaseki, söz konusu projeleri ve yapılan hizmetleri kolay bir ortamda hayata geçirmediklerini vurguladı.

AK Parti hükümetleri döneminde çok sayıda engelle karşılaştıklarına dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"En az 20 tane hükümeti devirme operasyonu var. Hatırlayın şimdi, iktidara geldik Cumhuriyet mitingleri başladı. Karşı taraf, sokağa binlerce insanı döktüler, durmadan gösteri yaptılar, 'Cumhuriyet, laiklik tehlikede, Atatürk ilke ve inkılapları gidiyor, geliyor falan' diyerek bas bas bağırdılar. Arkasından faili meçhuller, Danıştay saldırıları, akabinde parti kapatma davası."

"GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDASIN"



Özhaseki, AK Parti döneminde yüzlerce üst geçit ve alt geçit, yollar ile 57 ilde havalimanı yapıldığını hatırlattı.

Üniversitesi olmayan kent bırakmadıklarını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Sağlıkta şu anda 17 oldu şehir hastanesi ve yüzlerce hastane yapıldı. Sağlık çalışanlarımızın sayısı 4-5 misline çıktı. Pandemi döneminde eğer eski dönem gibi olsaydı, Kılıçdaroğlu'nun dönemindeki SGK hastanesi gibi olsaydı vallahi sokaklarda ölürdük hepimiz. O dönemde kimse kimsenin yüzüne bakmazdı. Böyle bir coğrafyada hakikaten güçlü olmak bir mecburiyet arkadaşlar, güçlü olmak zorundasın, başka türlü yaşatmıyorlar sizi."

Özhaseki, parasıyla Türkiye'ye İnsansız Hava Aracı (İHA) verilmediğini, şimdilerde ise savunma sanayisinde önemli noktaya geldiklerini ifade ederek, "2000'lerin başında toplu iğneyi bile dışarıdan getiren bir ülkeydik biz, borçluyuz. 'Bize İHA verin de hiç değilse biz zor bir ülkeyiz' dediğimizde paramızla bile bize İHA falan verilmiyordu. Şu anda savunma sanayindeki toplam projelerin bedeli 75 milyar dolar. İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'lar yapılıyor. Dünyada 5 tane ülke var, uçakların inip kalkabildiği gemi yapan. Bir ülke de Türkiye oldu şimdi." değerlendirmesinde bulundu.

"YATIRIMLAR DA YAPILIYOR, İŞLER DE İYİ GİDİYOR"



Türkiye'nin gittikçe güçlendiğine, Uluslararası Para Fonunun (IMF) borçlarının ödendiğine işaret eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bunca zorluğa rağmen Türkiye Cumhuriyeti güzel yatırımlar yapmaya, Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam ediyor. 31,2 milyon insana iş bulmuşuz bu süre içerisinde, her sene en az 1 milyon kişiye iş bulunuyor. İhracat 254 milyar dolara çıktı. Geçen gün bizim bildiğimiz ateist gruplar bas bas bağırıyorlar, bir sürü de televizyonları var. Bu televizyonlar da onların 'fondaş' medyaları. Yani belirli yerlerden fonladıkları medyalar. Orada bağrışıyorlar, diyorlar ki 'Türkiye'de hukuk yok, adalet yok, o yüzden de yabancı yatırımcı falan gelmiyor buraya'. Arkadaşlar 2002 yılına kadar Türkiye'deki yabancı yatırımcı sayısı 5 bin, şimdi 79 bin 800. Yine 2002 yılına kadar yabancı sermaye 14 milyar dolar, şimdi bizim dönemde 255 milyar dolar. Yatırımlar da yapılıyor, işler de iyi gidiyor. Sorunlar var elbette, sıkıntı olmaz olur mu elbette sıkıntı da var. Onları çözebilecek irade var çok şükür."

Toplantıya, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars milletvekili adayları Yunus Kılıç, Adem Çalkın, Serkant Aykul, İl Başkan Vekili Kadir Sarıdağ ile STK temsilcileri katıldı.