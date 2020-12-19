AA 19 Aralık 2020 Cumartesi 14:41 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 14:53

Melikgazi Belediyesince restore edilen Gön Han'da Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile incelemelerde bulunan Özhaseki, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini hatırlatması üzerine Özhaseki, bütçe dışında her şeyin konuşulduğu, bol demagojinin, karşılıklı iftiraların, yalanların, insanı zan altında bırakan can sıkıcı konuşmaların yapıldığı bütçe görüşmelerinin sona erdiğini ve memleketine döndüğünü söyledi.

Özhaseki, Meclis'te bazı kişilerin ortamı germek ve kavga çıkarmak niyetinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Allah aşkına elinizi vicdanına koyun, Tayyip Bey askeri güçle mi gelip oturdu? Diktatör diyeceklerse askeri güçle gelip oturan cumhurbaşkanlarına söylesinler. Hepsi CHP tandanslıydı, ruhları CHP yazıyordu, içleri, kalpleri CHP yazıyordu. Askeri ürün olarak geldiler, oturdular. Tayyip Bey seçime girdi, alnının akıyla yüzde 50'den fazla oy aldı, geldi oturuyor. Seçim var kardeşim, çalışın, yalanı bırakın, iftirayı bırakın. İnsanlara ne yapacağınızı söyleyin, insanlar sizi sevsinler. Ömürleri yalan, her konuştukları yalan, böyle insanlara ne denir ki. Düşünün, CHP'de ağzını açanı dışarı atıyorlar. Adam 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor, niye? Delegeleri ayarlamış, kendi adamlarını getirmiş. O diktatör olmuyor, her seçimde aslanlar gibi Türk milletinin oyunu almış insana siz diktatör diyorsunuz. Allah iyiliklerini versin, Allah bu hasta ruhtan kurtarsın bizi."

- Tomarza Belediyesi ile ilgili iddialar

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın AK Parti'li Tomarza Belediyesi ile ilgili iddiaları Meclis'e taşımasının sorulması üzerine de Özhaseki, siyasette kalıcı olmak isteyenlerin dürüst olmaları, yalan söylememeleri ve vatandaşa kendilerini sevdirmeleri gerektiğini belirtti.

Daha önce de CHP'li milletvekillerinin ortaya çıkıp bu tarz iddialarda bulunduklarını söyleyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Genel başkanları bunları 3 ay boyunca seçim meydanlarında malzeme yaptı. İkinci kez dava görüldü, hepsi yalan, iftira diye yüzlerine çarptılar. İddia olan şey söylenmez, savcılığa verilir, savcılık inceler hatta gider müdahil olursunuz. Bunlar sizin hakkınız ama seçim öncesinde siyaseten kullanılmış bazı sözleri alarak bir belediye başkanının ekibine bunları söylemek doğru değil. Eğer mahkeme mahkum ederse her şeyi söyleyin, hakkınız var. Belediye başkanı arkadaşımız 5 maddeyle 'Bunlar yalandır.' diye cevabını verdi. Şimdi ne yapacaksınız, ne diyeceksiniz ? Bir sürü insan siyasete atılmıyor, niye atılmıyor? Bir sürü pis insanın iftiralarından korktuğu için."

Özhaseki, vatandaşların CHP'yi gözünden ve gönlünden sildiğini, bu nedenle kentteki 17 belediyeden birini bile alamadıklarını savundu.

CHP'li belediyelerin kentte üç dönem belediyecilik yaptığını anımsatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahallelerin nasıl cezalandırıldığını gördüler, parkların mafyaya peşkeş çekildiğini, ihalelerin nasıl verildiğini gördüler. Her yerin nasıl işgale uğradığını gördüler, militan kadroların belediyeye nasıl doldurulduğunu gördüler. Talanın, vurgunun nasıl olduğunu vatandaş CHP döneminde gördü. Kayseri'nin hangi sosyal olayında, hangi kültür olayında, sporunda varlar? Biz bu şehir için ne yapabiliriz dediler mi? Yok. Arada ellerine bir şey geçmiş, biri seçimde yalan dolan bir şeyler söylemiş, onu da alıp Meclis'te okuyorsunuz. Bir milletvekiline yakışır mı? Hele hele Meclis'e kadar Kayseri'nin ismini kötüleyecek şekilde taşımak hiç yakışmıyor.



Hem Kayseri milletvekili olacaksınız hem de gidip Kayseri'yi kötüleyeceksiniz, yok böyle bir şey. Ben de onlar hakkında bir sürü şeyler duyuyorum, söyleyeyim mi bunları, yakışır mı bunlar? Neler duyuyorum onlar hakkında, bunu dillendirebilir miyim? Dillendiremem tabii ki, doğrusu yakışmıyor."

Özhaseki, Kayseri'nin tarihi Kapalı Çarşı gibi bir değere sahip olduğunu ve çarşı çevresindeki hanların da kötü görüntülerden arındırılarak halkın hizmetine sunulacak hale getirileceğini sözlerine ekledi.