İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2024 Çarşamba / 1 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2538
  • EURO
    34,6877
  • ALTIN
    2401.72
  • BIST100
    10252.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Sandığı iyi okuyan bir siyasi hareketiz
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Sandığı iyi okuyan bir siyasi hareketiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 'Sandığı iyi okuyan bir siyasi hareketiz. Türkiye'nin en büyük siyasi hareketiyiz.' dedi.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 15:42 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Sandığı iyi okuyan bir siyasi hareketiz
ABONE OL

Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, partilerle bir araya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Sandıktan çıkan sonucu ve verilen mesajı net şekilde gördüklerini belirten Yılmaz, "Sandık bize daha fazla çalışmamızı söyler. Sandık bize bazı konularda eksikliklerimizin olduğunu söyler. Sandık bize bazı organize olmamız gereken konularda uyarılarda bulunur. Sandığı iyi okumak lazım." diye konuştu.

AK Parti'li Yılmaz, yöneticilerin, siyasetin ayrıntılarına, uygulanan politikaların sosyolojisine dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Siyasetçilerin sandığı iyi okuması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sandığı iyi okuyan bir siyasi hareketiz. Türkiye'nin en büyük siyasi hareketiyiz. Bu sonuç beklemediğimiz bir sonuçtu ama milletimiz ne diyorsa bizim başımızın üstündedir. Milletin söylediğine saygılıyız. Milletimiz bize 'Daha fazla çalışın, daha iyi organize olun. Ülkemizin ciddi sorunları var, bu sorunları da ihmal etmeyin' dedi. Bunun başında ekonomi var. Bunun devamında içinde bulunduğumuz coğrafyanın bazı hassasiyetleri var. 6 Şubat 2023'te ülkemiz büyük bir deprem yaşadı. Bazıları büyükşehir olan 11 ilimizde yapılan faaliyetlerimiz var. Bu senenin sonunda 200 bine yakın konutu teslim etmek gibi bir mecburiyetimiz var. Allah'ın izniyle onları başaracağız. Bütün bunları okuyoruz ve buna dönük olan çalışmalarımızı planlayıp organize ediyoruz."

Yılmaz, süreçten dersler çıkararak, yapacakları toplantı ve planlamalarla yeni hamleler oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve partililer katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.