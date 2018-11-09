AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Ne yapıyor olursa olsun, herkesin aynı hedefe yönelmesi, güçlü ve büyük Türkiye için mücadele etmesi gerekiyor

Çağın talep ettiği donanımda insan kaynaklarının yetişmesini, iş ve istihdama katkı sunmayı hedefleyen, yıllık ortalama 10 bin kursiyer kapasitesine sahip, bilgisayar, yazılım, kodlama, robotik teknolojiler, sinema, yazarlık, tezhip, hat, yabancı dil eğitimlerinin verileceği Akademi Beyoğlu, İmam Adnan Sokağı'nda açıldı.

Açılışa, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, paydaş kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kurtulmuş, açılışta, Akademi Beyoğlu'nu "umut ve heyecan verici" şeklinde tanımlayarak, İstanbul'un kültür, sanat ve tarihinin merkezi olan Beyoğlu'nda bu tür bir yapının oluşturulmasının bütün İstanbul'a hitap eden bir kararlılığı ortaya koyduğunu ve Türkiye için örnek bir proje olduğunu dile getirdi.

Güçlü ve büyük Türkiye'nin, şehirlerinin daha medeni, insanlarının, daha şehirli, kültürde, sanatta, bilimde, felsefede, şiirde ve edebiyatta daha yetkin hale geldiği bir Türkiye olduğunu anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Ekonominin ya da savunmanın sert gücü içerisinde görünen güçlü bir Türkiye, evet mutlaka olmak zorundayız; teknolojide bağımsız olmayan bir Türkiye'nin ulusal bağımsızlığından bahsetmesi mümkün değil ama teknolojide, ekonomide güçlü ve bağımsız olmanın yolu da zihinde, düşüncede, fikirde de güçlü olmaktan geçiyor. Bunun dışa vurumu olan sanat ve edebiyatta da güçlü olmaktan geçiyor. Bütün büyük medeniyetler önce tahayyül dünyasında şekillenir, arkasında tasavvura dönüşürler. Şehirlerin tahayyül dünyası içerisinde şekillenmesi, gençlerimizin çok kuvvetli eğitimler alması, hayatın içerisinde eğitimler almasıyla mümkündür."

"Birinci ligde playoff oynuyoruz"

Kurtulmuş, açılış programının ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Veyis Ateş'in moderatörlüğünde düzenlenen "Akademi Sohbetleri"ne konuk oldu.

Türkiye'nin son 15-16 yılda çok büyük bir mesafe katettiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bizim gibi iddiaları olan, geçmişte büyük medeniyetlere, cihan devletlerine ev sahipliği yapmış, büyük birikimlere sahip ülkelerin hedeflerinin de çok büyük olması lazım. Türkiye, tarihsel olarak üzerinden 24 büyük medeniyetin geçtiği büyük medeniyetler beşiğidir. Dolayısıyla üzerinde oturduğumuz mirası iyi bilmek ve değerlendirmek durumundayız. Bu mirası iyi değerlendirmenin ilk şartı, büyük hedeflere sahip olabilmektir. Türkiye'nin gününü gün etmek, zamanın akışına önceliklerini bırakarak yoluna devam etmek şansı yoktur. Hele hele özellikle 1990 sonrasında gelişen dünya sisteminin bütün ülkeleri, bütün bölgeleri, suyun üstündeki saman çöpü gibi sağdan sola savurduğu, dünyanın belirsizlikler içinde çalkalandığı bu dönemde Türkiye'nin çok daha fazla hedeflerinin olması, hedeflerinin de milli mutabakat şeklinde benimsenmesi ve bunun üzerinden Türkiye'nin kendisini daha ileriye götürmesi lazım.

Biz sadece bazı ülkelerin yaptığı gibi 'Kişisel milli gelirimizi şu seviyeden bu seviyeye çıkarmak', 'Şu ülkenin sahip olduğu ekonomik seviyeye falanca sene sahip olmak' gibi hedefler koyamayız. Türkiye'nin günümüz dünyasında güçlü Türkiye'yi inşa etmek mecburiyeti var. Çok büyük mesafe aldık ama henüz dünyanın süper liginde değiliz. Şu anda birinci ligde playoff oynuyoruz, yukarıya doğru inşallah çıkacağız. Birileri de bizi aşağıya indirmek istiyor. Bunun için hedeflerimizi çok sağlam biçimde oluşturacağız."

Kurtulmuş, Türkiye'nin teknolojide, ekonomide, dış politikada güçlü olması, devlet-millet kaynaşmasının güçlü hale gelmesi, bütün farklılıkların birlikte hareket etmesi ve millet varlığına sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, siyaset olarak ortaya koyduğumuz bir vizyondur, ama sadece siyasetin işi değildir. Siyaset, ön açmak, işi kolaylaştırmak, uzakları yakın kılmak için var. Sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin, üniversitelerin, medyanın, sanayi kuruluşlarının, Ar-Ge merkezlerinin, teknoparklarımızın, sosyoparklarımızın iş birliği içinde hareket etmesi lazım. Ne yapıyor olursa olsun, herkesin aynı hedefe yönelmesi, güçlü ve büyük Türkiye için mücadele etmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Akademi Beyoğlu teknoloji konusunda fırsatlar sunuyor"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da Akademi Beyoğlu'nun yapısına ilişkin bilgi verirken, tecrübeyi ön plana çıkaran, gençleri çalışma hayatına entegre eden bir yapı olan Akademi Beyoğlu'nun teknoloji konusunda fırsatlar sunduğunu anlattı.

Beyoğlu'nun son 15 yılda çok geliştiğini, ilçeye 10 bin yeni esnaf geldiğini, 50 bin yeni yatak kapasitesi oluştuğunu kaydeden Demircan, "Beyoğlu eskiden ara sokaklarına girilemeyen yerlerdi. Bugün hayat çok gelişti. Öğrenciler üniversite kampüslerinde şehirden koptu. Belki bu kurumların varlığı, belki Beyoğlu'na yeni bir trend, yeni bir nefes getirirken, gençlere yeniden eğitimle, kültürle buluşabilecekleri mekan fırsatını da tanıyor." dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da üniversitelerin nitelikli eğitimin yapıldığı, topluma öncü araştırmaların gerçekleştirildiği, topluma hizmet imkanlarının araştırıldığı kurumlar olduğunu belirterek, İstanbul Üniversitesi'nin Akademi Beyoğlu'nun gönüllü iş birlikçisi olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Numan Kurtulmuş, Akademi Beyoğlu'nu gezdi ve kursiyerlerle sohbet etti.