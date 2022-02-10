AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu: CHP'nin siyasi rant devşirmeye dönük bu girişimi, milletimiz tarafından boşa çıkartılacaktır

DHA 10 Şubat 2022 Perşembe 15:30 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:30

AK Parti'li Akbaşoğlu, yaptığı videolu açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarıyla ilgili açıklamasını değerlendirerek, "Kılıçdaroğlu'nun çağrısı, kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir. Asla ve kat'a kabul edilemez. Kandil'in çağrısı üzerine sokağa çıkma çağrısında bulunan HDP ile CHP'nin kaos çizgisinde buluştuğu görülmektedir. Milletimizin sıkıntılarını giderecek olan parti, AK Parti'dir. Bu konuyla ilgili samimi çalışmalarımızı da ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla CHP'nin siyasi rant devşirmeye dönük bu girişimi, milletimiz tarafından boşa çıkartılacaktır" diye konuştu.