İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2022 Perşembe / 9 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu: CHP'nin siyasi rant devşirmeye dönük bu girişimi, milletimiz tarafından boşa çıkartılacaktır
Politika

AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu: CHP'nin siyasi rant devşirmeye dönük bu girişimi, milletimiz tarafından boşa çıkartılacaktır

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir' dedi.

DHA10 Şubat 2022 Perşembe 15:30 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:30
ABONE OL

AK Parti'li Akbaşoğlu, yaptığı videolu açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarıyla ilgili açıklamasını değerlendirerek, "Kılıçdaroğlu'nun çağrısı, kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir. Asla ve kat'a kabul edilemez. Kandil'in çağrısı üzerine sokağa çıkma çağrısında bulunan HDP ile CHP'nin kaos çizgisinde buluştuğu görülmektedir. Milletimizin sıkıntılarını giderecek olan parti, AK Parti'dir. Bu konuyla ilgili samimi çalışmalarımızı da ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla CHP'nin siyasi rant devşirmeye dönük bu girişimi, milletimiz tarafından boşa çıkartılacaktır" diye konuştu.

  • AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.