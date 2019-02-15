AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: CHP ve İYİ Parti'ye kazandıracağız demeye dili varmıyor

Bostancı, AA muhabirine HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, partisinin grup toplantısında, "Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. Türkiye'nin her yerinde AKP-MHP ittifakını geriletmek için verilen her oy, Türkiye'de barışa verilen oydur. İstanbul, Adana'daki oyumuz ile Cizre, Sur, Silopi halkına selam edeceğimizi asla unutmayalım." sözlerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Açıklamanın, HDP'nin kimliği ve siyasete bakışına ilişkin problemli bir durumun ikrarı olduğunu belirten Bostancı, her partinin, içinde bulunduğu topluma yönelik bir iddia ve siyasal yaklaşımı temsil ettiğini, bunun faili olarak da kendisini göstermesi gerektiğini ifade etti.

Partilerin, aday belirlerken, siyaseti yürütürken, seçimlere katılırken bir program ve zemin üzerinde yürüdüğünü aktaran Bostancı, HDP'nin son dönemlerdeki açıklamaları ve siyasetinin bir parti olarak iddiası ve varlık hükmünün tartışılmasına yol açtığını vurguladı.

Türkiye'yi kapsayan bir siyaset anlayışı güden partilerin, adaylarını çıkaracağını veya şartlar ittifak kurulmasını gerektiriyorsa da belli ilkeler çerçevesinde kamuoyuna açık şekilde ittifak yapabileceğine işaret eden Bostancı, partilerin açık kurumlar olması gerektiğini ve sözleşmelerini gizli kapaklı görüşmelerle yürütemeyeceklerini kaydetti.

Bostancı, "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla." tarzında bir yaklaşımın, siyasi partiler için söz konusu olamayacağını bildirdi.