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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu: Yine bir CHP Yalanı ile karşı karşıyayız

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, 'CHP'nin Van ve Samsun kongrelerimizde müzik çalındığını iddiası apaçık bir yalandır.' dedi.

04 Kasım 2020 Çarşamba 20:14 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 20:14
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AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Van ve Samsun kongrelerimizde müzik çalındığını iddia ediyor. Böyle bir durum asla söz konusu değildir, bu apaçık bir yalandır." DEDİ.

Emin Akbaşoğlu, "Eğer bu iddianızı ispat etmezseniz, müfterisiniz. Parti Sözcümüz Sn Ömer ÇELİK; Sn Cumhurbaşkanımızın İzmir’de deprem bölgesini ziyaret görüntülerini FETÖ’cü hesapların müzik montajıyla servis etmelerini konuşmasına dayanak kılan CHP Sözcüsünün bir montaj üzerine kurgulanmış iftira dolu beyanları üzerine açıklama yapmıştı." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu: Sn ÇELİK bu açıklama ile CHP yönetiminin yalan siyasetini gözler önüne sermişti. Çevir kazı yanmasın kabilinden yine uydurma ve iftiraya dayalı hayali tevillerle bu gerçeği örtemezsiniz...”

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