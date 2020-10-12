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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: 39 maddelik çevre ajansının kurulmasını öneren yasa teklifimizi sunduk

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Bugün Meclis Başkanlığı'na 39 maddelik çevre ajansının kurulmasını öneren yasa teklifimizi sunduk.

12 Ekim 2020 Pazartesi 11:34 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 11:34
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