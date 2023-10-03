AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan anayasa mesajı

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM'nin yeni yasama yılının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

1 Ekim'deki terör saldırısına değinen Usta, terörü ve terör olayını gerçekleştiren tüm örgütleri lanetledi. Usta, "Dileğimiz ve temennimiz ülkemizin birlik ve bütünlüğü içerisinde hep birlikte Gazi Meclisimizde büyük bir uyum içerisinde çalışarak bu terör ve terör örgütlerine, terör sevicilere hiçbir şekilde fırsat vermeden önümüze bakmak ve ülkemizin aydınlık geleceği, Türkiye Yüzyılı için çalışmayı hedefliyoruz." dedi.

Hem Türkiye'nin hem de Meclis'in gündemine hakim olduğunu ifade eden Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem bölgesinde aç ve açıkta, ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımız yok; elhamdülillah, ne ihtiyaçları varsa sadece kolilerle değil, paket paket, fazlasıyla ihtiyaçları da karşılanmakta. Konutların yapımına başlandı, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ama konut yapımını gözle gözlemleyerek saymak mümkün değil; 202 bin konuttan bahsediyoruz. Bu ancak rakamlarla, sayılarla ve inşaatların yerlerinde yapılan tespitlerle mümkündür. Devlet rakamlarla konuşur, elindeki yaptığı işlerle, sözleşmelerle ve imzalarla bunu elbette ki yerine getirecektir."

Meclis'in daha rahat çalışması için bir İçtüzük hazırlanmasını istediklerini anlatan Usta, "Yeni anayasa bu açıdan da çok önemli ve kıymetli. Yeni anayasayı bir seçim malzemesi olarak görmek yanlış bir bakış açısıdır. Anayasanın yapılacağı yer TBMM'dir, anayasayı yapacak olan buradaki milletvekilleridir. Anayasayı yapmak için çalışmaya başlamaktan çekinilmemeli, korkulmamalıdır. Biz iktidar partisi olarak bu konuda tüm gruplarla yapacağımız görüşmelerle anayasa çalışmalarını bir an önce başlatmak ve toplumun da beklentisi olan bu yeni, çok daha sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasanın hayata geçirilmesi için çalışmaları başlatmak istiyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

AK Parti'li Usta, seçimlerin de önemli bir gündem olduğunu dile getirerek, "Siyasi partilerin bu konudaki çalışmalarını görüyoruz ama bu, Meclis'in gündemini seçimlere göre adapte etmek demek değil; tam tersine, toplumun ihtiyaçlarını, beklentilerini ve bize verilen sorumluluk ve yetkileri yerine getirmek üzere çalışmaktır. O yüzden yeni anayasa bu dönem önümüzdeki en önemli temel maddelerimizden biri olacaktır." diye konuştu.