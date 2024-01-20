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Politika

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk: Felaketten çıkan Hatay'ımızı kendi kaderine de mahkum etmeyeceğiz

Partililerle bir araya gelen AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, '6 Şubat'ta kıyameti yaşadık ama 31 Mart'ta hep birlikte, dağın ayrı gayrısı olmadan kıyam edeceğiz inşallah. Unutmadık o mahşeri günü, unutmayız. Çıkarılması gereken derslerimizi de çıkaracağız. Bu felaketten en ağır yara ile çıkan Hatay'ımızı kendi kaderine de mahkum etmeyeceğiz. Bu da benim şahsi meselem olacaktır.' dedi.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 17:56 - Güncelleme:
AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk: Felaketten çıkan Hatay'ımızı kendi kaderine de mahkum etmeyeceğiz
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AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, partililerle bir araya geldi.

Öntürk, AK Parti İl Başkanlığınca Hatay Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptğı konuşmada, 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketine rağmen yine bir arada olduklarını söyledi.

Depremlerden ağır yarayla çıkan Hatay'ı kendi kaderine mahkum etmeyeceklerini belirten Öntürk, "6 Şubat'ta kıyameti yaşadık ama 31 Mart'ta hep birlikte, dağın ayrı gayrısı olmadan kıyam edeceğiz inşallah. Unutmadık o mahşeri günü, unutmayız. Çıkarılması gereken derslerimizi de çıkaracağız. Bu felaketten en ağır yara ile çıkan Hatay'ımızı kendi kaderine de mahkum etmeyeceğiz. Bu da benim şahsi meselem olacaktır." diye konuştu.

Öntürk, depremlerde Hatay'ı yalnız bırakmayan ve şehrin ayağa kaldırmasına yönelik destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Hatay'ın AK Parti belediyeciliğini hak ettiğini dile getiren Öntürk, şunları kaydetti:

"Hatay'ımızı AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak 31 Mart'ta nasip olacak. Hatay'ımıza gerçek belediyeciliğin ne anlama geldiğini gösterecek, yaşatacağız. Kurumları suçlayan, bahaneler üreten, yanlışların üstünü kapatan, yalan söyleyen, algı belediyeciliğiyle vatandaşı kandırmaya çalışan zihniyete son verecek, dürüstlüğü misyon edinen gerçek belediyecilik anlayışını tüm hemşehrilerimize göstereceğiz. 15 ilçemizin sorunlarının farkındayız ve bu sorunları en kısa sürede çözmek için kolları sıvayacağız. İlçe belediye başkanlarımız ve tüm meclis üyelerimizle el ele verip şehrimizi layık olduğu, hak ettiği yere getireceğiz."

Toplantıya AK Parti ve MHP milletvekilleriyle ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

  • AK Parti Hatay
  • Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Mehmet Öntürk

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