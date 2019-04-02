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AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Bazı memurlar Cumhur İttifakı adayı Yıldırım'ın oylarını 'sıfır' olarak girmiş

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklama yaptı. Seçim sonuçları hakkında maddi hatalar dışında YSK kayıtlarına aktarımlara dikkat çeken Şenocak, Yıldırım için verilen oyların memurlar tarafından kayda geçirdiği tutanaklarda 'sıfır' kayıt edildiğini açıkladı. Sadece bu şekilde şimdiye kadar 2.675 oy tespit ettik. Bu işi hangi memur neye dayanarak yapıyorsa, takip edeceğiz.' dedi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 31 Mart yerel seçimleri için 39 ilçede itirazlarını yaptıklarını açıkladı. Seçmen tutanaklarında yapılan kaydırma dışında başka bir duruma daha dikkat çeken Şenocak, YSK'da bazı memurların Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın var olan oylarını 'sıfır' olarak listeye geçtiklerini söyledi. "Bu şekilde şimdiye kadar 2.675 oyun yok sayıldığını söyleyen Şenocak, "bunun neye dayanılarak yapıldığının takipçisi olacağız" dedi.

"KAZANILAN MECLİS ÜYE SAYISI ARASINDA BÜYÜK FARK VAR"

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı olarak İstanbul'da 181 Meclis üyesi kazandı, Millet İttifakı 130 Meclis üyesi kazandı diyen Şenocak, bu büyük farkın ve adaylar arasındaki az fark ile birlikte düşünüldüğünde oyların yeniden sayılmasının genel bir uygulama olduğunu açıkladı. Oyların yeniden sayılmasını isteyen Şenocak, "Millet İttifakı adayı İmamoğlu'nun bundan rahatsız olması manidardır" dedi

 

Ayrıntılar geliyor...

Binali Yıldırım: 319 bin iptal oy var, itiraz edeceğiz, sonuç değişebilir

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