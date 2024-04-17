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Politika

AK Parti, kanun teklifi hazırlıklarına hız verdi!

AK Parti'nin üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü sağlık, ticaret, milli savunma, ulaştırma ve kripto varlıklarla ilgili kanun tekliflerinin bu yasama döneminde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
AK Parti, kanun teklifi hazırlıklarına hız verdi!
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından TBMM Genel Kurulunun yeniden çalışmalarına başlamasıyla AK Parti, kanun teklifi hazırlıklarına hız verdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında milletvekilleri, farklı alanlarda yeni kanun teklifleri üzerinde çalışıyor.

İlk olarak Ticaret Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri içeren teklifin TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak. Ayrıca fahiş fiyat artışı yapan işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de teklifin çalışmaları sırasında tartışılacak.

Diğer bir kanun teklifi de kripto varlıklara ilişkin olacak. Bu teklife göre de uluslararası uygulamalara benzer şekilde Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapanların risklerinin azaltılması sağlanacak.

Kripto varlıkları geniş anlamda tanımlayacak düzenlemeyle, kripto varlık alım satım platformlarına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisans verilmesi; finansal kuruluşlara benzer şekilde asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Ulaştırma alanındaki kanun teklifinin de 30 maddeden oluşması öngörülüyor. Bu kanun teklifinde gemi geçiş ücretlerine ilişkin hükümler de yer alacak.

Sağlık çalışanlarıyla ilgili kanun teklifiyle üniversite hastaneleri ile araştırma hastaneleri arasında geçiş yapan personelin, özlük haklarında kayıp yaşamaması hedeflenecek. Ayrıca bu teklifte idari kadrolardaki sağlık çalışanlarının da yöneticilik performansı almasına ilişkin hükümler bulunacak.

Bunların yanı sıra Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişikliklere ilişkin kanun teklifi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığına sunulacak.

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