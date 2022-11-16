AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifinin görüşmelerine başlandı

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, teklifle İçişleri Bakanlığının ihtiyacı olan rütbeli polis amiri yetiştiren polis akademisinin yerine güvenlik fakültesi kurulduğunu, korucularla ilgili düzenleme yapıldığını, şehitlerin ailelerine intikal eden silah ruhsatlarıyla ilgili sorunun çözüldüğünü belirtti.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı anımsatarak, teröristin en kısa sürede yakalandığını, bağlantılarının kısa sürede tespit edildiğini, hiçbir şeyin gizli ve saklı kalmadığını, milletin de bunu gördüğünü vurguladı. Çelik, şunları kaydetti:

"Milletimiz devletine olan güven duygusuyla teröre ve teröristlere lanet duygusu içinde yaşantısına kesintisiz devam ediyor. Oyun aynı oyun ama milletimiz gerçekleri görüyor. Oyun aynı oyun ama aynı siyasi iktidar değiliz. Oyun aynı oyun ama yerli ve milli silahlara sahip güvenlik güçlerine sahibiz. Bu nedenle terör saldırısıyla istedikleri psikolojiyi oluşturamadılar. Çünkü Türkiye güçlü ve milletimiz elde edilen kazanımları görüyor. Terörü planlayanlar ve organize edenler kadar terörü sanki ideolojik bir arka planı varmış gibi göstermeye çalışan, hak ve özgürlük kavramlarıyla açıklamaya çalışanlar, sempatik göstermeye çalışanlar da teröristlere destek veriyor."

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.