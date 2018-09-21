AK Parti ‘nabız’ ölçüyor
Yerel seçimler için çalışmaları hızlandıran AK Parti’de Genel Merkez, öncelikle “belediye başkanlığı”na niyetli olan il başkanlarını tespit etmek için düğmeye bastı.
- ŞERİFE GÜZEL
Teşkilat Başkanlığı, tüm il başkanlarıyla görüşerek, belediye başkanlığına aday olmayı düşünen il başkanlarını belirlemeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son il başkanları toplantısının basına basına kapalı bölümünde tavırlarının nasıl olacağını daha net ortaya koymuş ve hiçbir il başkanının, kendileriyle temasa geçmeden adaylık için istifa etmemesi gerektiğini vurgulamıştı.
UYGULAMAYA BAŞLANDI
Erdoğan’ın ortaya koyduğu ilke, Genel Merkez tarafından hayata geçirilmeye başlandı. AK Parti’deki teşkilat mensuplarının adaylık süreci,teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığının yürüttüğü çalışmalarla belirlenecek. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, tüm illerin il başkanlarıyla birebir görüşmeler yaparak nabız yoklamaya başladı. Ankara, İstanbul, İzmir gibi üç büyükşehrin yanı sıra, Adana, Mersin gibi MHP ile ittifak kapsamına girebilecek iller dışındaki tüm illerde AK Parti teşkilatlarından herhangi bir il başkanının adaylığı düşünüp düşünmediği belirlenecek.
Aday gösterilmesi düşünülen isimlere Genel Merkez’in bu görüşü, adaylık sürecine gelindiğinde iletilecek. İl veya ilçe başkanı da bu duruma göre çalışmaya başlayacak. Bu çalışmayla aday tespit ve seçim startının verilmesinden önce seçim meydanlarına eksiksiz geçiş sağlanacak.
Yılmaz: Yurt dışındaki Türkler ülkede siyasete katılmalı
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına, bulundukları ülkelerde siyasete daha fazla katılmaları, siyasi partilere üye ve seçimlerde aday olmaları çağrısında bulundu.
Almanya’nın Köln kentine yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kendileri için büyük bir güç olduğunu ve vatandaşların özellikle lobi faaliyetlerinde daha etkili değerlendirilmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Yılmaz değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: Biliyorsunuz her alanda entegrasyonu savunuyoruz, ama asimilasyona karşıyız. Vatandaşlarımız asimile olmadan, kendi ülkeleriyle ve kimlikleriyle bağlarını koparmadan, içinde bulundukları ülkede çok daha aktif hale gelmek durumundalar.
Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının hizmet sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda da etkili olduklarına değinen Yılmaz, şunları söyledi: Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın içinde bulunduklarını bölgelerde ve ülkelerde siyasete daha fazla katılmalarını istiyoruz.
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