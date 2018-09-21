AK Parti ‘nabız’ ölçüyor 

Teşkilat Başkanlığı, tüm il başkanlarıyla görüşerek, belediye başkanlığına aday olmayı düşünen il başkanlarını belirlemeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son il başkanları toplantısının basına basına kapalı bölümünde tavırlarının nasıl olacağını daha net ortaya koymuş ve hiçbir il başkanının, kendileriyle temasa geçmeden adaylık için istifa etmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

UYGULAMAYA BAŞLANDI

Erdoğan’ın ortaya koyduğu ilke, Genel Merkez tarafından hayata geçirilmeye başlandı. AK Parti’deki teşkilat mensuplarının adaylık süreci,teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığının yürüttüğü çalışmalarla belirlenecek. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, tüm illerin il başkanlarıyla birebir görüşmeler yaparak nabız yoklamaya başladı. Ankara, İstanbul, İzmir gibi üç büyükşehrin yanı sıra, Adana, Mersin gibi MHP ile ittifak kapsamına girebilecek iller dışındaki tüm illerde AK Parti teşkilatlarından herhangi bir il başkanının adaylığı düşünüp düşünmediği belirlenecek.

Aday gösterilmesi düşünülen isimlere Genel Merkez’in bu görüşü, adaylık sürecine gelindiğinde iletilecek. İl veya ilçe başkanı da bu duruma göre çalışmaya başlayacak. Bu çalışmayla aday tespit ve seçim startının verilmesinden önce seçim meydanlarına eksiksiz geçiş sağlanacak.