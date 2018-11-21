Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki AK Parti adayları Cumartesi gübü ilan edilecek
AK Parti Sözcüsü Çelik, Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin, 'Cumartesi, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz.' dedi.
- AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin, "Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimdeki iş birliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız." dedi.
Cumartesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir tanıtım toplantısı düzenleneceğini belirten Çelik, "Toplantıda Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki AK Parti adaylarını ilan edeceğiz." dedi.
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