AK Parti Sözcüsü Çelik: Altılı masa bir araya gelse çay bile demleyemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısında, Türkiye'nin vesayetlerle sarsıldığı, demokrasisinin bu kadar güçlü olmadığı, her türlü şer şebekesinin ülkenin başına karanlık planlar kurduğu dönemde kendileriyle yol yürüyen arkadaşlarının olduğunu, bugün salondaki "ak saçlılar"ın o günden bugüne bu davayı terk etmediklerini anlattı.

Her türlü karanlık şebekeyle mücadele ederken aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisini, dış politikadaki gücünü, demokrasisini, kardeşliğini büyüttüklerini dile getiren Çelik, "Bütün bunları yaparken işte en büyük güç hem büyük kuvvet Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu yolu yürürken sizlerin bu salonları doldurması, omuz omuza, kol kola bu meydanları, mahalleleri doldurması sayesinde bunlar gerçekleşti." dedi.

Türk siyasi tarihinde "6 kere gittim 7 kere geldim" mottosunun büyük bir başarı olarak anlatıldığını dile getiren Çelik, "Bütün siyasi hayatımız boyunca vesayet odaklarının göndermesine karşı '6 kere gittim 7 kere geldim' gibisinden bir yanlışlığa düşmeden 'beni millet getirdi ancak millet götürür' diyen tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi çıkmışlar AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na 'haddini bildireceğiz' diyor bazı muhalefet temsilcileri. Şimdi bunlar defalarca böyle konuştular, en son 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta da kendi genel başkanlarını Cumhurbaşkanı ilan etmişlerdi ama şimdi gördünüz bütün günahları onun üzerine yıkarak CHP içerisinde komitacılığın, iç savaşların, hizip mücadelelerinin ne dereceye getirildiğini vatandaşımız ibretle izliyor." dedi.

Altılı masanın bir araya gelse çay bile demleyemeyeceğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bir tanesi ocağın altını yakacak, ötekisi suyu dolduracak, öbürü ateşi yakacak, diğeri demliği koyacak, öbürü demleyecek bir başkası da servis edecek, etti 6. Bir tanesi de oradan kömürü taşıyacak etti 7. Bir tanesi de dese ki masadan kalkanlar olduğu gibi 'ben bugün sizinle uzlaşmıyorum ve masadan kalkıyorum' dese memlekette çay bile içilmez. Onun için 14 Mayıs'ta iradenizle Cumhurbaşkanı'mızı yeniden Cumhurbaşkanı seçerek 28 Mayıs'ta son noktayı koyarak Cumhur İttifakı'na en güçlü bir biçimde sandıklardan çıkararak hem memleketi kurtardınız hem de çayı kurtardınız.

Onlar ne derse desin, onlar her zaman Türkiye'nin kötüye gittiğini, Türkiye'nin karanlıklarla boğuştuğunu söylerler ama onlar aydınlığı tanımadıkları için Türkiye'de yapılan iyi işleri görmezler. Onlar Türkiye'de her türlü vesayetin arkasında dolanırken seçilmiş partilerin birtakım vesayet odakları tarafından kuşatılmasını sağlamaya çalışırken biz Türkiye'de en zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadroyuz. O günden bugüne demokrasi mücadelesini verirken hiçbir zaman yorulmadık ve burada ak saçlı kardeşlerimiz onlar sadece yaş aldılar ama demokrasi mücadelesinde yaşlanmadılar."

- "BİZİM YEDEK LİDERİMİZ YOKTUR, YEDEK PARTİMİZ YOKTUR"



Dün Adana'da ilçe adaylarını tanıttıklarını, aday gösterilmeyenlerden bazılarına farklı partilerden telefon geldiğini ve muhalefet partilerine davet edildiklerini belirten Çelik, " Arkadaşlarımız ne dedi biliyor musunuz? Hemen tweet attılar 'bizim yedek liderimiz yoktur, yedek partimiz yoktur, tek liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, tek partimiz de AK Parti'dir' dediler." diye konuştu.

- "BİZ SANDIK GÖRDÜKLERİ ZAMAN KAÇANLARDAN DEĞİLİZ"



Çelik, adaylarının hepsinin sandıklardan güçlü bir şekilde çıkacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Başkaları seçimden korkar. Biz sandık gördükleri zaman kaçanlardan değiliz, biz sandığı gördüğümüz zaman demokrasi bayramını kutlarız, demokrasi şölenini kutlarız. Başkaları koltuk elde etmek için daha çok oy elde etmek için yanlış ittifaklar içerisine girebilir. Terör örgütlerine yanaşık düzende durabilirler, terör örgütleri onları destekledikleri zaman sus pus olup görmezden gelebilirler. Hatta bunlar öyle bir gaflet içerisindekiler ki terör örgütlerine karşı söylemedikleri sözleri Cumhurbaşkanı'mıza söylemek gibisinden bir cehaletle yol yürürler. Ancak cevabını her zaman kimden alırlar, sizden alırlar, cevabını her zaman nerede alırlar, sandıkta alırlar. Kilis'imiz başta olmak üzere memleketimizin her yerinde sandıklarımıza güçlü bir şekilde imzamızı atacağız, adaylarımızın hepsini sandıkların hepsinden güçlü bir şekilde çıkaracağız. Bir kere daha demokrasi mücadelemizin yeni bir durağını şanla, şerefle, başarıyla demokrasi mücadelemize yeni yıldızlar ve başarılar ekleyerek geçeceğiz. Yapmamız gereken iş çok sade bir iştir, basit bir iştir. İşte bu salonlarda gösterdiğimiz birlik ve beraberliğin, dirliğin, tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesinin arkasında yürüyerek siyasetimizi büyüteceğiz, demokrasimizi büyüteceğiz, Cumhuriyetimizi güçlendireceğiz."

Türkiye'nin dirayetli bir liderin ve yetenekli kadroların elinde ufka doğru büyük umutlara yelken açtığına dikkati çeken Çelik, "Şundan emin olunuz ve bu konuda müsterih olunuz. Kim hangi karanlık senaryodan bahsederse bahsetsin onu darmadağın edecek gücümüz vardır." dedi.

-"ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİNİ KORUMA KONUSUNDA BÜYÜK BİR DİRAYETE SAHİBİZ"



Ömer Çelik, terör örgütleri ve sınır güvenliği konusunda şu değerlendirmede bulundu:

"Sağdan soldan atılan laflar, ayağımıza takılmaya çalışan çelmeler bütün bunları siyaset yoluyla aşarız. Ama birileri Kilis'imize yakın yerlerde olduğu gibi etrafımızda terör devletleri kurmaya kalkarsa, terör örgütlerini destekleyerek, terör devletçikleri kurmaya kalkarsa onlara da deriz ki bir gece ansızın gelebiliriz. Onlara da cevabımızı Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı ile verdik. Eğer Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı benzeri mücadelelerimiz olmasaydı bugün sınırlarımızın yakınında bir takım emperyalist projeler vasıtasıyla terör devletçikleri kurulmuştu. Ne yaptık bunları, darmadağın ettik. Demokrasimizi koruduğumuz gibi ülkemizin bütünlüğünü, aynı şekilde sınırlarımızı, ülkemizin güvenliğini koruma konusunda büyük bir dirayete sahibiz. Onun için her seçimde tabi ki Türkiye'yi kim yönetecek onu seçiyoruz. Tabi ki bu seçimlerde de belediye başkanlarımızı seçeceğiz ama bilin ki bütün dünya takip edecek. Bir kere daha demokrasimizin gücüyle övünmek, Türkiye'deki vatandaşımızın demokrasiye bağlılığı ile övünmek için büyük sonuçların ortaya çıktığını hep beraber göreceğiz."

Cumhurbaşkanı seçimlerinde Millet İttifakı'nın kurduğu Altılı Masa'nın son durumuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Şimdi bunlar altılı, yedili masaydılar. Masanın altında biri vardı, üstünde biri vardı, arkasında öbürü vardı, ön tarafında başkası vardı. Türkiye'yi yönetmek için çıktıklarında biz bunlarla mücadele ederken dedik ki eğer Allah göstermesin bunların eline bir fırsat geçerse Türkiye'nin başına büyük belalar örülür, büyük sıkıntılar çıkar. Nitekim şimdi gördünüz birbirlerini idare edemeyenler, birbirlerine bugün en ağır lafları söyleyenler o gün Türkiye'yi idare etme iddiasındaydılar. Bütün o denklem bozuldu. Artık kimin kimle işbirliği yaptığı belli değil. Yeni ittifaklar arıyorlar ama birbirlerine en ağır sözleri de söylemekten geri durmuyorlar. En basit ifadeyle daha bir kaç ay öncesine kadar milletin önünü başka bir formülle çıkmışken, bugün yaptıkları şeyler milletten özür dilenmesi gereken şeyler. Siz milletin önüne 'biz böyle bir topluluk olarak çıkıyoruz' dediniz, seçimler geçtikten sonra birbirlerine en ağır lafları söyleyen Türk siyasetinde utanılması gereken sözleri ifade eden bir topluluğa dönüştünüz. Bunun karşısında millete vermeniz gereken bir hesap var. Milletin önünde özür dilemeniz gereken konular var. Onlar bunlarla uğraşırken biz inşallah şehirlerimizin Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak şekilde daha büyük ufuklara ulaşması için belediye başkanlarımızı seçeceğiz ve yolumuza yürüyeceğiz."

Her şehri Türkiye Yüzyılı'nın parlayan bir yıldızı yapacaklarına dikkati çeken Çelik, konuşmasını şöyle tamamladı:

"28 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. 28 Ekim 1923 günü söylenen bu sözden bir gün sonra 29 Ekim 1923'de gözbebeğimiz Cumhuriyetimiz ilan edildi. 28 Ekim 1923'de 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' sözünden tam 100 yıl sonra 28 Ekim 2023'de Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nı ilan etti. İşte Cumhuriyetimizin ilanından Türkiye Yüzyılı'na her beraber yürüdük, hep beraber geldik, bu büyük ufukları hep beraber kucaklayacağız. Şimdi genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı yerel seçimlerde taçlandırmak için gün sayıyoruz. Çünkü sandık bizim için bir demokrasi şölenidir. Sandık bizim için bir demokrasi bayramıdır. Buraya geldiğim andan itibaren gördüm ki Kilis bu demokrasi bayramını, demokrasi şölenini en görkemli şekilde kutlamaya hazır. Hazırız kararlıyız, Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacağız Kilis'e damgamızı vuracağız. İnşallah 31 Mart gecesi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza 'Kilis'te seçimlerde elde ettiğimiz büyük başarıyı size hediye ediyoruz' dedikten sonra hep beraber Kilis'in sokaklarında, mahallelerinde demokrasi şölenimizi, demokrasi bayramımızı kutlayacağız. Evet bizim adaylarımız kazanacak ama Kilis'te hiç kimse kaybetmeyecek, herkes kazanacak. Onun için şimdiden hayırlı uğurlu olsun, demokrasi bayramınız kutlu olsun, demokrasi şöleniniz kutlu olsun."