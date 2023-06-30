AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya Camii'ne yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacak

Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanlılar yaşadıkları hazımsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Ayasofya'nın önünde Yunanistan bayrağı açan ve "Bir gün gerçek sahibine dönecek" diyerek video çektiren Yunan provokatör hakkında ülkeye giriş yasağı konuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır. ifadelerini kullandı.

Çelik paylaşımının devamında, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur.' Bu iradeye karşı yabancı odaklardan gelen her yaklaşım kendisine asla yer bulamayacaktır." dedi.

Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır...#AyasofyaCamii pic.twitter.com/mjHzckWshr — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 30, 2023

Ayasofya Camii'nde Yunan provokasyonu