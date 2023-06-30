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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya Camii'ne yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacak

Ayasofya Camii'nin önünde Yunan bayrağı açarak provokasyona imza atan Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas'a cevap AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, “Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır.” dedi.

30 Haziran 2023 Cuma 23:30 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya Camii'ne yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacak
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Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanlılar yaşadıkları hazımsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Ayasofya'nın önünde Yunanistan bayrağı açan ve "Bir gün gerçek sahibine dönecek" diyerek video çektiren Yunan provokatör hakkında ülkeye giriş yasağı konuldu.

"AYASOFYA CAMİİ MİLLETİMİZİN KALBİDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır. ifadelerini kullandı.

Çelik paylaşımının devamında, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur.' Bu iradeye karşı yabancı odaklardan gelen her yaklaşım kendisine asla yer bulamayacaktır." dedi.

Ayasofya Camii'nde Yunan provokasyonu

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