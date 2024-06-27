Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'nin halkı meydanlara davet etmesi ve ordu yönetimine yeni isimler atamasının ardından zırhlı araçlar ve askeri birlikler geri çekilmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı ise Bolivya'da darbe girişimi haberleri sonrası meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri kınadıklarını açıkladı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN BOLİVYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİNE TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz. Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Bolivya'dan askeri müdahale haberlerinin gelmeye başladığını hatırlattı.

Darbeleri ve askeri müdahaleleri, halk iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan kötülükler olarak nitelendiren Çelik, "Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz. Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bolivya'daki darbe girişimi başarısız oldu