AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Son derece acı bir takım olaylar gerçekleşti. Sokak hayvanları için barınaklar kurulması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat bütün belediye başkanlarımıza örnek teşkil edebilecek"
(Kılıçdaroğlu'nun elektrik açıklaması) "Siyasi rüşvet ve siyasi şantaj arasında salınan, maalesef siyasi etikle bağdaşmayan bir üslup."
"Şanlıurfa'da ortaya koyduğu yaklaşımın bir saçmalıklar dizisi olarak son noktası Adana'da koyulmuştur."