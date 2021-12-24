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Politika

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları... AK Parti Sözcüsü Çelik: Daha seçilmemiş bir Cumhurbaşkanına talimat veriyor

Kılıçdaroğlu'nun seçim açıklamalarına değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'CHP geleneğinde görevdeki cumhurbaşkanına talimat verme gibi bir vesayet alışkanlığı vardı. Bunun bir üst aşamaya geçtiğini görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu henüz görevde olmayan cumhurbaşkanına da talimat vermeye başladı' dedi.

24 Aralık 2021 Cuma 10:53 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 11:15
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Son derece acı bir takım olaylar gerçekleşti. Sokak hayvanları için barınaklar kurulması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat bütün belediye başkanlarımıza örnek teşkil edebilecek"

(Kılıçdaroğlu'nun elektrik açıklaması) "Siyasi rüşvet ve siyasi şantaj arasında salınan, maalesef siyasi etikle bağdaşmayan bir üslup."

"Şanlıurfa'da ortaya koyduğu yaklaşımın bir saçmalıklar dizisi olarak son noktası Adana'da koyulmuştur."

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