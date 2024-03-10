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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Demokrasi ve eser siyasetinin geleceğinin Cumhur İttifakı'nda olduğu bir kere daha görüldü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, demokrasi ve eser siyasetinin geleceğinin Cumhur İttifakı'nda olduğunun bir kere daha görüldüğünü söyledi.

AA10 Mart 2024 Pazar 15:29 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Demokrasi ve eser siyasetinin geleceğinin Cumhur İttifakı'nda olduğu bir kere daha görüldü
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Çelik, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına katıldı.

Programda konuşan Çelik, adayların gösterdiği birlik ve beraberliğin gurur verici olduğunu belirtti.

Çelik, heyecanla 31 Mart'ta sandığa gitmeyi beklediklerini ifade ederek, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakı'na verilen destekle merkezi hükümette imza attığımız başarıyı, inşallah Adana'nın tamamında yerel yönetimlerde de göstereceğiz." dedi.

Cumhur İttifakı adaylarının ülke genelinde sahaya çıkarak vatandaşlarla buluştuğunu dile getiren Çelik, "Bir kere daha siyasi geleceğin, demokrasimizin ve eser siyasetinin geleceğinin Cumhur İttifakı'nda olduğu Türkiye'nin her tarafında net şekilde görülüyor." diye konuştu.

- "VATANDAŞINIZ VARSA HER ŞEYE SAHİPSİNİZ"

Çelik, siyasete başladığında ilk toplantısını Yüreğir'de yapmasından dolayı ilçenin kendisi için özel yere sahip olduğunu belirterek, "Ben siyasette şunu öğrendim: Hiç kimseniz olmasa bile vatandaşınız varsa her şeye sahipsiniz. Başka bir şeye ihtiyacınız yok." ifadesini kullandı.

Nacar'a destek isteyen Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı için Adana, Yüreğir ve bütün şehirlerimizde gelecekle ilgili projelerimiz var. Bundan sonrasında vatandaşımızın talep ettiği projelerin nasıl gerçekleşeceğini hep beraber göreceğiz. Cumhur İttifakı olarak Adana'mızı Türkiye Yüzyılı'na nasıl hazırlayacağımızı herkes görecek. Halil Nacar kardeşimi tebrik ediyorum. Şimdiye kadar kendisiyle çok program yaptık. Kadınlar, gençler ve büyüklerimiz için gerçekleştirmek istediklerinin hepsine şahidim. Bu projelerin, Yüreğir'i Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak, gelecek dönem Yüreğir'e imza atacak projeler olduğunu biliyoruz."

AK Parti adayı Nacar da ilçede hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı.

Programa, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Fatih Mehmet Kocaispir de katıldı.

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