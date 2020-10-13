AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor. AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak.' dedi.
13 Ekim 2020 Salı 17:12 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 17:21
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından bazı satırbaşları:
(Hatay’daki yangın )PKK’lı bir grubun biz yaptık diyerek alçakça bir şekilde acıların üzerine benzin dökmesi lanetlenmesi gereken bir durumdur. Soruşturma devam ediyor. Herhangi bir şekilde sonuca ulaşıldığında yetkili makamlar açıklayacaktır.