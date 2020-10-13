AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor

13 Ekim 2020 Salı 17:12 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 17:21

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından bazı satırbaşları:

(Hatay’daki yangın )PKK’lı bir grubun biz yaptık diyerek alçakça bir şekilde acıların üzerine benzin dökmesi lanetlenmesi gereken bir durumdur. Soruşturma devam ediyor. Herhangi bir şekilde sonuca ulaşıldığında yetkili makamlar açıklayacaktır.