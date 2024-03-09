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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bir yol var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Şimdi önümüzde artık şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bir yol var. Onun için gelin hep beraber Türkiye Yüzyılı şehirleri için bu güçlü desteği bir kere daha oluşturalım.' dedi.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 23:31 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bir yol var
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Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Balkan Buluşması"na katıldı.

Yüreklerinin, kalplerinin Evladı Fatihan'la olduğunu belirten Çelik, "Evladı Fatihan'ın mirasını, manevi hatırasını, orada tuttuğu nöbeti medeniyetimiz için yaptığı muhafızlığı, ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız." diye konuştu.

Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı olduğu dönemde Balkanlar'da Evladı Fatihan'ın eserlerine sahip çıkma konusunda özel bir gayret sarf ettiğini ifade etti.

Balkanlar'da birçok eserin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edildiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Onun için şunu size açık yüreklilikle söyleyebilirim. Recep Tayyip Erdoğan'a verilen her destek, Evladı Fatihan'ın hatırasının ve manevi mirasının korunmasına verilen destektir. Cumhur İttifakı bu bilinçle yoluna yürümektedir. 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinde siz kardeşlerimiz buna güçlü bir destek verdiniz. Eminim şimdi hep beraber bu desteği sürdüreceğiz."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı"nı ilan ettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Büyük zorluklardan büyük badirelerden hep beraber geçtik. Evladı Fatihan'ın hatırasını, manevi mirasını omuzlarımızın üstünde taşıyoruz. Şimdi önümüzde artık şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bir yol var. Onun için gelin hep beraber Türkiye Yüzyılı şehirleri için bu güçlü desteği bir kere daha oluşturalım. Yüreğir'de Halil Nacar diyelim, Adana Büyükşehir için Fatih Mehmet Kocaispir diyelim. Hep beraber sizlerin desteğiyle, sizlerin bu güçlü duruşuyla bu günümüzü inşallah 31 Mart seçimlerinde imza atacağımız büyük zaferin bir yıl dönümü olarak kutlayalım."

Çelik, önlerinde iki bayram olduğunu, bunlarından birinin Ramazan Bayramı, diğerinin de 31 Mart'ta kutlayacakları demokrasi bayramı olduğunu söyledi.

Etkinliğe, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar ile davetliler katıldı.

Çelik, kentteki temasları kapsamında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde seçim ofisi açılışına katıldı.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • AK Parti Sözcüsü Çelik
  • adana

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