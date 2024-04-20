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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik sert çıktı: Hesabını bir gün verecekler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin, 'İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün verecekler' ifadesini kullandı.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 21:24 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik sert çıktı: Hesabını bir gün verecekler
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir. Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı'mızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün verecekler."

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafını paylaşarak hakaret ve iftira içeren yorumlarda bulunmuştu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • israil

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