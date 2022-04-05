AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin NATO'daki rolü asla tartışılamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:



Türkiye'nin güvenilir bir arabulucu olması herkes tarafından takdir edilmektedir

İnsanlık dışı eylemin sorumluları ortaya çıkarılmalı

(Buçka katliam görüntüleri) Dünkü görüntüler son derece üzüntü verici. Sokaklarda katledilmiş insanlar, toplu mezarların ortaya çıkması, çeşitli yerlerde katliam görüntülerinin eşlik etmesi son derece büyük bir faciadır

Avrupa Birliği'nin Türkiyesiz bir Ukrayna zirvesi yapmasının hiçbir anlamı olmadığını görüyoruz

NATO içerisinde Türkiye'nin herhangi bir şekilde rolü asla tartışılamaz ve Türkiye olmadan bir kilit güvenlik mimarisi asla oluşturulamaz

İslam düşmanlığı söz konusu olduğunda Avrupa'nın sessiz kalması, demokrasinin zayıfladığı anlamına gelir

Tunus'ta Parlamentonun feshedilmesinden büyük bir üzüntü duyuyoruz

Yakından takip ediyoruz, Tunus kazanımlarını kaybetmemeli

Doğanın rakibimiz değil kader arkadaşımız olduğunu, her anlamda her zeminde vurgulamak ve bununla ilgili tedbirler almak zorundayız

Cumhurbaşkanımız, sayın Orban ile yakın ilişkilere sahip ve bu ilişkilere önem veriyor. Gördüğümüz şu; birtakım dışarıdan odakların kimin iktidar olacağına karar verme çabaları her zaman ters teper

(KDV indirimi ve ekonomik gelişmeler) Resmi olarak alınmış tedbirleri bile görmezden gelen bir yalan siyaseti ortaya çıkıyor