AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Halklar Filistin davasından yana. Öğrenciler, siyasetçiler tepkilerini ifade ediyor. Soykırım karşıtı Yahudi bir profesör yine polisler tarafından Gazze'deki Netanyahu politikasına karşı çıktığı için gözaltına alınıyor.

Bu görüntüler, düşünceye vurulan ters kelepçenin sembolü olarak hafızalara nakşedilmiştir. Batı, vicdana ters kelepçe vurdu.

Söz konusu olan Siyonizm olduğunda bütün insan hakları literatürü askıya alınıyor. Siyonizmin karşısında insanlığın birikimi olan basın ve ifade hürriyeti işlevsiz hale getiriliyor.

Tüm bu tablo şunu gösteriyor ki, zihinleri işgal etmeye çalışıyor Netanyahu'nun soykırım zihniyeti.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEİNMEİER'İN TÜRKİYE ZİYARETİ



Türkiye'nin küresel siyasetin merkezinde olması, savaşlarda Türkiye'nin rolü daha da artmaktadır. Almanya Cumhurbaşkanının Türkiye ziyareti de önemlidir. Terör örgütleri konusu kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Almanya ile yeni diplomatik kanallar açma ve mevcut işbirliklerini geliştirme noktasında dünyaya örnek olabilecek çok önemli işlere imza atabiliriz. Gümrük Birliği güncellenmeli.

TEK SEFERDE EN ÇOK ANLAŞMA İMZLANAN ZİYARET

İran ile İsrail arasında bir gerilim söz konusu oldu. Bu gerilimin olduğu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Irak'a gerçekleştirdiği bir ziyaret oldu. Görüşmenin başlıkları çok kapsamlıydı. Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaretlerin başında gelmektedir. Önemli konulardan bir tanesi terörle mücadeledir. Irak PKK'yı terör örgütleri listesine almalı. PKK Irak'ın toprak bütünlüğüne de karşı olan bir terör örgütüdür.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN MÜZAKERELERİ



Gündemimiz ne olursa olsun Azerbaycan'la ilgili konuları yakından takip ediyoruz. 19 Nisan'da sınır konusunu yürütmekle görevli Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı'nın heyetleri bir araya geldiler. Sembolik de olsa sınır taşı yerleştirdiler. Bunu değerli bulduğumuzu, Azerbaycan'a dönük saldırıdan vazgeçme yönündeki mesajları pozitif karşılıyoruz.

DEM PARTİ'NİN SKANDALLARI

Bazı DEM Parti yöneticileri İstiklal Marşı'na, bayrağımıza, Mustafa Kemal Atatürk'e, Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapıyorlar. Saygı hem siyasetin hem de ilkelerin gereğidir. Hiç kimse meşru siyaset alanında aldığı yetkiyi gayri meşru girişimler için kullanamaz. Herkesi değerlerimize saygılı olmaya davet ediyoruz.

MEHMET ŞİMŞEK'E DESTEĞİMİZ TAM

Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönem çalışmalarımızla ilgili kararlarımızı sizinle paylaşacağız.

VERİLEN HAK GERİ ALINAMAZ

Gönül ister ki kategorik yaklaşımlar yerine, kuvvetler ayrılığı üzerinden tekliflerini duyabilsek. Türkiye'de artık parlamenter sistem-cumhurbaşkanlığı sistemi olarak bilek güreşi olarak bunu sunmak yanlıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin oyları ile onaylanmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçme yetkisi vatandaşımıza verilmiştir. Vatandaşımıza verilen hak geri alınmaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çeşitli testlerden geçmiştir. Aksayan yönler varsa her zaman düzeltilmesi mümkündür. Bir siyasi parti benim tercihim şudur diyebilir. Bunun tarihsel ve politik bir zemini kalmamıştır.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Atama bekleyen öğretmen arkadaşlarımıza buradan saygılarımızı iletiyorum. Takvim ve sayı çalışılıyor. Kısa zamanda açıklarlar. Genç kardeşlerimizin atama konusundaki hissiyatını saygıyla karşılıyoruz.

İMAMOĞLU'NUN 'HAMAS' AÇIKLAMASI

Biz açıklamayı yanlış değerlendiriyoruz. Hamas'ın terör örgütü olarak suçlanması yanlıştır. İki prensip ortaya koymuştuk. Hangi kesime olursa olsun sivillere saldırıları doğru bulmuyoruz ama şöyle bir nokta var ki, esas mesele Hamas meselesi değil, Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikalarla Filistinlilere uyguladığı katliam siyasetidir. Hamas, İsrail'in seçimlere girmesine izin verdiği bir partidir. Daha sonra seçimleri kazandığı için ona siyasi yasak getirdi.