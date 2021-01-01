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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Ayasofya, 2020 yılının taçlı yıldızıdır' dedi.

DHA01 Ocak 2021 Cuma 16:41 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 17:01
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından, bir gazetenin, '2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı' olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi. Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir' ilkesini de sevmiyorlar. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır. Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin değerlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin sevinmesi için gayret edeceğiz. Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi pusulamız olmaya devam edecek. Milletimizin duasına ve sevincine katılanlara ne mutlu" ifadelerini kullandı.

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