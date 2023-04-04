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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Finlandiya'ya NATO tebriği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı'na (NATO) üye olacak ülkelerin terör konusundaki tutumlarının net ve somut olması gerektiğini belirterek, Finlandiya'nın gerekli tedbirleri alması sonucu Türkiye'nin bu ülkenin NATO üyeliğine onay verdiğini bildirdi.

AA4 Nisan 2023 Salı 18:26 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Finlandiya'ya NATO tebriği
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Çelik, sosyal medya hesabından, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Finlandiya'yı NATO'ya üyeliği sebebiyle tebrik eden Çelik, şunları kaydetti:

"Finlandiya'nın NATO'ya katılımı sürecinde Türkiye'nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır. Türkiye, demokratik değerlere dayanan savunma prensiplerine vurgu yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Türkiye'nin NATO'ya bazı yeni üyelik taleplerine onay vermesi, bu ülkelerin terörle mücadele konusunda yeterli tedbirleri almalarını gerektirmektedir. NATO'nun genişlemesinin ilkeler temelinde olması esastır.

Bir savunma örgütü olan NATO'ya üye olacak ülkelerin terör konusundaki tutumlarının net ve somut olması gerekir. Nitekim Finlandiya'nın gerekli tedbirleri alması neticesinde Türkiye bu ülkenin NATO üyeliğine onay vermiştir. İsveç'in de terörle mücadele konusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecektir. Terörle mücadele için atılacak adımlar net ve somut olmalıdır."

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • NATO
  • Finlandiya

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