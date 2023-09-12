AK Parti Sözcüsü Çelik sert çıktı: Kılıçdaroğlu darbecilerin argümanlarını kullanıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Darbelerin iyisi kötüsü olmaz ama en kötü sonuç doğuranlardan bir tanesi. Ülkenin o hale gelmesinde vesayet rejiminin sorumluluğundan bahsetmezler. Her darbe kendisine vatanseverlik atfetse de vatana ihanet eden bir sonuç doğurmuştur. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi yeni cumhuriyetimizin omurgasını oluşturan bir ilkedir.

Darbeler, ülkemize büyük zarar verdi. 12 Eylül'den 15 Temmuz'a kadar hepsinin bir kötülük mekanizması olarak ülkemizin bugünü ve geleceğine zarar verdiği biliniyor. 15 Temmuz'a verilen cevap darbe kültürüne verilmiş net cevap olmuştur.

Bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu darbeyi kınarken, 20 Temmuz darbesi kavramından söz ediyor.

Seçim sonuçlarını kabul etmeme şeklindeki tavrını sürdürmeye devam ediyor. Kanunlar, anayasa içinde tedbir almışsınız ama bu CHP genel başkanının hoşuna gitmiyor.

Terör örgütünün gücünü kırmaya, karşı koyulan tedbirlerini sivil darbe olarak ifade ediyor. Sivil siyaseti aşağılamak için birtakım argümanlar üretilmişti. Maalesef kirli bir çizgi var.

Darbecilerin sivil siyaseti aşağılamak için kullandığı argümanları, CHP genel başkanı tarafından kullanılmaya çalışılıyor. Lafın nereye gittiğini bilmeden, cumhuriyet karşıtı açıklama yapıyor. Gayrimeşru olduğunu söylememize rağmen 'Böyle konuşmalar yapacağız' diyenler var.

İlk defa bu derece darbecilerin kullandığı argümanların alenen kullanıldığı görülüyor. Bunun kaydını bir kez daha düşmüş olalım. Seçim millet iradesiyle tecelli etti.

TAHIL KORİDORU

Barış konusunda ısrar edenin Türkiye olduğu görülüyor. Esir takası ve tahıl koridoru öne çıkıyor. Cumhurbaşkanımız girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Rusya'nın ve Ukrayna'nın alternatif planı söz konusu oldu.

Biz Karadeniz'de çatışma ortamı olmasını istemiyoruz. BM çatısı altında iki ülke ile sürecin yürütülmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

İki tarafından masaya dönmek için Batı'dan beklentileri var. Müzakereler BM aracılığıyla yapılmalı. Bunların canlanmasıyla üçlü inisiyatifin tamamlayıcı olması kıymetlidir.

G20 ZİRVESİ

Burada Türkiye'nin çabaları takdir edildi. Türkiye'nin de desteklediği Afrika Birliği'nin üyeliğe kabul edilmesi kıymetli olacak.

Türkiye'nin öncülük ettiği pek çok şey zirve bildirgesine girdi. İstanbul anlaşmasının bildirgeye girmesi önemli olmuştur.

Kutsal kitaplara saldılar faşist darbe halini almıştır. Buna karşı biz duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz. Ama G20 bildirgesinde kınanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Sıfır atık girişimlerinin de bildirgede yer almış olmasıdır.

Artık dünya sistemini temsil eden kurumların yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır.

AB İLE İLİŞKİLER

Seçimler sonrasında ortaya çıkan tabloyla AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sıkılaşmaya başladığı gelişmeler ile de karşı karşıyayız. Bu çerçevede vize serbestisi ve gümrük birliğinin güncellenmesi konuları öne çıkmaktadır. AB ile değişik modeller hakkında çalışılıyor. 2016'da gümrük birliğinin güncellenmesine dair Avrupa Komisyonu başlatılmasını talep etti. Dünya istikrarsızlaşırken, Türkiye AB ilişkilerinin istikrarlı yapıya kavuşması kıymetli olacaktır.

DEPREM BÖLGESİ

Deprem bölgesi sürekli gündemimizde. Adıyaman'da 4 noktada dönüşüm projesi temelleri atıldı. 2 Eylül'de Hatay'da 600 dükkanın temeli atılmıştır. Şehir merkezlerinin inşası bakanlığımız tarafından başlatılmış oldu. Bölgedeki hayat normale dönene kadar çalışma sürecek.