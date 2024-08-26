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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten soykırımcı bakana tepki: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alanda sinagog inşa edecekleri ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Çelik, 'Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, göz bebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir.' dedi.

AA26 Ağustos 2024 Pazartesi 19:02 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten soykırımcı bakana tepki: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir
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Çelik, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söyleyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa için "mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir" değerlendirmesini yapan Çelik, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in, "Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten" bahsetmesinin tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklama olduğunu vurguladı.

"TÜM BÖLGEYİ DİN SAVAŞLARINA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞAN SOYKIRIM VE KATLİAM ŞEBEKESİDİR"

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir. Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa'nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır."

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